Cập nhật bảng giá xe Honda SH tháng 6/2026 mới nhất

(VTC News) -

Honda SH được xem là biểu tượng của phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam. Bước sang năm 2026, Honda tiếp tục nâng cấp dòng xe này với nhiều trang bị hiện đại hơn, trong khi vẫn duy trì những ưu điểm về thiết kế, khả năng vận hành và độ bền đã làm nên thương hiệu SH suốt nhiều năm qua.

Theo công bố mới nhất từ Honda Việt Nam, dòng SH được phân phối với hai nhóm sản phẩm chính gồm SH125i/SH160i và SH350i. Mức giá bán lẻ các phiên bản đề xuất dao động từ 76,47 triệu đồng đến 152,69 triệu đồng tùy phiên bản.

Bảng giá xe Honda SH tháng 6/2026 mới nhất (Nguồn: Honda Việt Nam)

Giá bán lẻ Honda SH đề xuất dao động từ 76,47 triệu đồng đến 152,69 triệu đồng tùy phiên bản. (Ảnh minh họa)

Giá xe Honda SH125i

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất SH125i Tiêu chuẩn CBS 76.473.818 đồng SH125i Cao cấp ABS 83.837.455 đồng SH125i Đặc biệt ABS 85.015.637 đồng SH125i Thể thao ABS 85.506.545 đồng

Giá xe Honda SH160i

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất SH160i Tiêu chuẩn CBS 95.090.000 đồng SH160i Cao cấp ABS 102.590.000 đồng SH160i Đặc biệt ABS 103.790.000 đồng SH160i Thể thao ABS 104.290.000 đồng

Giá xe Honda SH350i

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất SH350i Cao cấp 151.190.000 đồng SH350i Đặc biệt 152.190.000 đồng SH350i Thể thao 152.690.000 đồng

Phiên bản SH125i và SH160i 2026 là tâm điểm của đợt nâng cấp mới khi được Honda bổ sung màn hình TFT màu kích thước 4,2 inch hiện đại. Đây là lần đầu tiên dòng SH tại Việt Nam được trang bị loại màn hình này, giúp hiển thị thông tin trực quan và nâng cao trải nghiệm người lái.

Ngoài màn hình mới, xe vẫn duy trì phong cách thiết kế đặc trưng với thân xe thanh thoát, hệ thống đèn LED toàn phần và những đường nét sang trọng mang đậm dấu ấn của dòng SH.

Các phiên bản Thể thao tiếp tục sử dụng phối màu cá tính như xanh đen đỏ hoặc xám đen đỏ, trong khi bản Cao cấp và Đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng yêu thích sự lịch lãm, tinh tế.

Điểm nổi bật của Honda SHHonda SH125i sử dụng động cơ eSP+ 125cc thế hệ mới, trong khi SH160i được trang bị động cơ eSP+ dung tích 156,9cc. Cả hai đều áp dụng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và hệ thống làm mát bằng dung dịch, mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong khi đó, phiên bản SH350i là lựa chọn cao cấp nhất trong gia đình SH. Mẫu xe này sở hữu động cơ 330cc mạnh mẽ, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình đường dài.

Chênh lệch giá giữa các phiên bản

Khoảng cách giá giữa SH125i Tiêu chuẩn và SH125i Thể thao hiện vào khoảng 9 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản SH160i ABS có giá cao hơn từ 7 - 9 triệu đồng so với bản Tiêu chuẩn CBS.Đối với SH350i, mức chênh lệch giữa các phiên bản không quá lớn, chỉ khoảng 1,5 triệu đồng từ bản Cao cấp đến bản Thể thao.

Bảng giá trên là giá bán lẻ niêm yết do Honda đề xuất, mức giá thực tế tại các đại lý HEAD thường có sự chênh lệch tùy theo khu vực, nguồn cung và thời điểm mua xe.

Ngoài giá xe, người mua còn phải chi trả thêm các khoản phí như lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các chi phí dịch vụ khác để hoàn tất thủ tục lăn bánh.

Với mức giá khởi điểm từ 76,47 triệu đồng cho SH125i Tiêu chuẩn và lên tới hơn 152 triệu đồng đối với SH350i Thể thao, dòng SH tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe ga cao cấp, bền bỉ và có giá trị sử dụng lâu dài.