TP.HCM đề nghị ông Bob Connor kết nối cựu binh Mỹ, tìm nơi chôn cất liệt sĩ 1968

Tối 11/6, thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Thành phố vừa có buổi làm việc với ông Robert Ambrose Connor (Bob Connor), cựu quân nhân Không quân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.
Buổi làm việc nhằm trao đổi thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, xác minh các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn TP.HCM.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung làm việc với cựu binh Mỹ Bob Connor.
Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi nhiều thông tin liên quan các trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đặc biệt là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - một trong những chiến trường ác liệt nhất thời điểm đó.
Đồng thời, các bên rà soát nhiều nguồn tài liệu, bản đồ quân sự, tọa độ và hồ sơ lưu trữ do các cựu binh Mỹ cung cấp.
Với trải nghiệm trực tiếp tại chiến trường cùng mạng lưới kết nối rộng rãi với các cựu binh Mỹ, ông Bob Connor đã chia sẻ nhiều thông tin và dữ liệu được đánh giá có giá trị đối với công tác nghiên cứu, xác minh các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ.
Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đề nghị ông Bob Connor tiếp tục làm cầu nối với các cựu binh Mỹ và nhân chứng lịch sử. Đồng thời vận động cung cấp thêm các tài liệu, hình ảnh, sơ đồ tác chiến còn lưu giữ để phục vụ công tác xác minh, làm rõ các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
Nhiều năm qua, ông Bob Connor đã tham gia hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan đến các hố chôn tập thể và hài cốt liệt sĩ còn thất lạc sau chiến tranh.
Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc kết nối với các cựu binh Mỹ và khai thác các nguồn tư liệu lưu trữ ở nước ngoài là một trong những hướng quan trọng nhằm bổ sung dữ liệu cho quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau gần 60 năm.
Ông Bob Connor tham dự hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được an táng tại khu vực nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán do Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức ngày 8/5.
Trước đó, trong quá trình rà soát, xác minh vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (trước đây là nghĩa trang Chí Hoà - Chợ Quán), Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chủ động mở rộng phạm vi nghiên cứu đến nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố.
Từ những manh mối thu thập được, đơn vị tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Hiện nay, từ các nguồn tư liệu và nhân chứng thu thập được, Bộ Tư lệnh TP.HCM từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
Trước đó, ngày 8/6, tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được an táng tại khu vực nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán do Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức, nhiều tham luận hé lộ những dữ liệu đáng chú ý về quy mô khu chôn cất tập thể hình thành sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Đại tá Bùi Yên Tĩnh - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, trên cơ sở kết hợp phân tích ảnh, tư liệu lịch sử và công nghệ radar xuyên đất, bước đầu đã xác định được 3 rãnh mộ tập thể nằm trong khu vực nghĩa trang Chí Hoà.
Theo tính toán sơ bộ, mỗi rãnh mộ có thể chứa khoảng 300 thi thể. Tổng số hài cốt được chôn cất tại đây được ước tính khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào, hiện vẫn chưa được khai quật.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng nhưng cũng vô cùng khó khăn.
"Rõ ở đâu làm ở đó, dễ làm trước, khó làm sau", Phó Thủ tướng nói và yêu cầu chậm nhất đầu tháng 7 phải hoàn tất công tác chuẩn bị để có thể triển khai khai quật, hướng tới dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).