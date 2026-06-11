Dòng sản phẩm hữu hạn giữa tâm điểm phát triển Nam Hải Phòng hút giới đầu tư

(VTC News) -

Hạ tầng tăng tốc, khu công nghiệp mở rộng và làn sóng dịch chuyển dân cư đang đưa Nam Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố cảng. Tại đây, Boutique Home Tràng Cát được nhiều nhà đầu tư liên tưởng tới giai đoạn đầu của Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) khi cùng sở hữu những yếu tố nền tảng tạo nên chu kỳ gia tăng giá trị dài hạn.

Kỳ vọng tái hiện đà tăng giá ấn tượng của Vinhomes Ocean Park

Sáng 11/6, sự kiện kick-off “Chiếm lĩnh tâm điểm, chinh phục đỉnh cao cùng Boutique Home” đã diễn ra tại Tràng Cát (Hải Phòng), quy tụ 15 đại lý phân phối cùng hơn 600 chuyên viên kinh doanh tham dự. Không khí sôi động của sự kiện phần nào phản ánh sức hút ngày càng lớn của dự án trong bối cảnh Nam Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Hơn 600 chuyên viên kinh doanh có mặt tại sự kiện, thể hiện sức nóng của Boutique Home Tràng Cát.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Đặng Hải Lưu, Giám đốc dự án Patrick Properties cho rằng, Boutique Home sở hữu nhiều điểm tương đồng với giai đoạn đầu của Vinhomes Ocean Park phía Đông Thủ đô: cùng nằm trong khu vực còn nhiều dư địa phát triển, được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng quy mô lớn và đón đầu làn sóng dân cư dịch chuyển về các đô thị mới.

Khác biệt nằm ở chỗ, động lực tăng trưởng của Nam Hải Phòng không chỉ đến từ nhu cầu ở thực mà còn được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của công nghiệp, logistics và kinh tế biển. Hải Phòng hiện là địa phương duy nhất duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số trong suốt 11 năm liên tiếp. Riêng khu vực phía Nam thành phố đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với hàng loạt khu công nghiệp, khu kinh tế quy mô lớn liên tục được mở rộng.

Theo thống kê, hơn 200.000 lao động và chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Đây là lực cầu rất lớn cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, lưu trú và tiêu dùng hằng ngày - yếu tố tạo nền tảng cho giá trị khai thác của bất động sản.

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3 phút để tiếp cận KCN Nam Tràng Cát, 6 phút tới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và từ 8 đến 12 phút để kết nối tới KCN Đình Vũ, sân bay quốc tế Cát Bi cũng như khu vực trung tâm thành phố.

Lợi thế này tiếp tục được gia tăng khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, như đường Vành đai 2, nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong hay cầu Hải Thành dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

“Giá trị bất động sản thường được tái định vị khi hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân đủ lớn hình thành. Boutique Home Tràng Cát đang hội tụ nhiều yếu tố tương đồng với giai đoạn đầu của Vinhomes Ocean Park trước khi khu vực này bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh”, bà Lưu nhận định.

Dòng tài sản hữu hạn giữa lõi đô thị vạn dân

Nếu hạ tầng và tăng trưởng kinh tế tạo ra nền tảng cho sự gia tăng giá trị, thì chính tính khan hiếm của sản phẩm lại là yếu tố khiến Boutique Home Tràng Cát nhận được nhiều sự quan tâm. Trong quy mô đô thị hàng chục nghìn cư dân của Happy Home Tràng Cát, Boutique Home chỉ có 284 căn.

Boutique Home chỉ bao gồm 284 căn giữa đô thị vạn dân Happy Home Tràng Cát.

Các sản phẩm được phát triển dưới dạng liền kề, biệt thự song lập và biệt thự tứ lập với diện tích từ 75-150 m², xây dựng 4 tầng. Thiết kế mặt tiền rộng cùng công năng linh hoạt cho phép chủ sở hữu vừa có thể an cư, vừa kinh doanh hoặc khai thác cho thuê.

Đây cũng là lý do khiến chị Phạm Thị Nga, một khách hàng tại Hải Phòng, quyết định lựa chọn Boutique Home cho kế hoạch đầu tư của gia đình.

“Điều tôi quan tâm nhất là khả năng khai thác thực tế. Gia đình vẫn có thể sinh hoạt ở các tầng trên, trong khi tầng dưới dùng để mở cửa hàng phục vụ đội ngũ công nhân, kỹ sư và chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp xung quanh”, chị Nga chia sẻ.

Kỳ vọng này được củng cố khi Happy Home Tràng Cát đang từng bước hình thành cộng đồng cư dân quy mô lớn. Các ngành hàng như cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ làm đẹp hay giáo dục… được đánh giá có tiềm năng phát triển mạnh nhờ nguồn khách hàng sẵn có ngay trong nội khu.

Ở góc độ đầu tư dài hạn, Boutique Home còn được hưởng lợi từ nhu cầu lưu trú ngày càng lớn của đội ngũ chuyên gia và lao động chất lượng cao đang làm việc tại khu vực phía Nam Hải Phòng. Với cấu trúc nhiều tầng và khả năng chuyển đổi công năng linh hoạt, sản phẩm có thể phát triển thành căn hộ dịch vụ, mô hình lưu trú ngắn hạn hoặc văn phòng kết hợp nhà ở.

Boutique Home sở hữu thiết kế đa công năng phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng.

Đáng chú ý, để gia tăng sức hấp dẫn cho dòng sản phẩm này, chủ đầu tư đang triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng hoặc cố định lãi suất dài hạn tới 5 năm với mức tối đa 6%/năm.

Đối với các khoản vay 18-36 tháng, khách hàng còn được đảm bảo lãi suất không vượt quá 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo sau thời gian hỗ trợ. Chính sách này giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc quản trị dòng tiền và hạn chế rủi ro từ biến động lãi suất.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng, công nghiệp, logistics và tốc độ đô thị hóa đang mở ra một chu kỳ phát triển mới cho Nam Hải Phòng. Trong bối cảnh đó, những tài sản vừa có khả năng khai thác thực tế, vừa sở hữu dư địa tăng giá dài hạn như Boutique Home Tràng Cát đang trở thành bến đỗ của dòng tiền đầu tư trên thị trường.