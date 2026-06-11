Xác định hai đội bóng vào chung kết Cúp Quốc gia 2025/26

(VTC News) -

Trên sân nhà, Nam Định tiếp đón Công an TP.HCM trong trận đấu được xem là "chung kết mùa giải". Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã thất bại ở các đấu trường quốc tế lẫn V.League và Cúp Quốc gia được xem là cứu cánh với đội chủ sân Thiên Trường.

Sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định đẩy cao đội hình tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Nhưng kịch bản ít người ngờ tới lại diễn ra với Lâm Ti Phông và đồng đội. Phút 19, từ đường chuyền lỗi của cầu thủ bên phía Nam Định, Raphael Schorr Utzig tận dụng cơ hội dứt điểm ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Công an TP.HCM.

Ninh Bình FC vào chung kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Chỉ 5 phút sau, đến lượt Matheus bật cao đánh đầu sau tình huống đá phạt góc và giúp Công an TP.HCM dẫn trước 2-0. Cơn ác mộng diễn ra với Nam Định khi Lee Williams đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0 sau đường kiến tạo của Minh Trọng. Hàng thủ chủ nhà vẫn thiếu tập trung và để Khổng Minh Gia Bảo nâng tỉ số lên 4-0 trước khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, Nam Định tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng cũng mãi đến phút 71, Nguyễn Xuân Son mới có thể ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 sau cú ngả người móc bóng đẹp mắt. Lý Công Hoàng Anh cũng tỏa sáng với pha lập công của mình ở phút 79. Nam Định thua 2-4 và nhìn Công an TP.HCM giành vé vào chung kết.

Trong khi đó, Ninh Bình tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà và nhanh chóng khiến đội khách phải nhận trái đắng. Ngay trong hiệp 1, Gia Hưng và Hoàng Đức liên tiếp ghi bàn giúp Ninh Bình dẫn trước 2-0 và Thể Công Viettel gặp rất nhiều khó khăn.

Đội bóng áo lính tìm kiếm được bàn gỡ của Lucao trên chấm phạt đền nhưng Bảo Toàn và Fred Friday ấn định chiến thắng 4-1 cho Ninh Bình, đội bóng đất cố đô giành tấm vé thứ hai vào chung kết.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 giữa Ninh Bình và Công an TP.HCM sẽ diễn ra ngày 14/6.