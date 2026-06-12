Cục Thể dục thể thao tìm hướng thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao

(VTC News) -

Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy kinh tế thể thao Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các giải đấu chuyên nghiệp, các sự kiện thể thao quy mô lớn và sự tham gia ngày càng sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp, nhu cầu nghiên cứu, trao đổi và kết nối các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế thể thao tại Việt Nam ngày càng trở nên rõ nét hơn. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn thiếu các nguồn dữ liệu tham khảo, nghiên cứu chuyên sâu và các nền tảng đối thoại có tính liên tục để hỗ trợ cho quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách và phát triển thị trường.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại Lễ ký kết.

Sau ba kỳ triển khai liên tiếp, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp cùng Vietcontent tổ chức đã từng bước trở thành không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị tổ chức sự kiện, cơ quan truyền thông và các chủ thể trong hệ sinh thái thể thao.

Đặc biệt, Diễn đàn năm 2026 ghi nhận bước phát triển mới khi bên cạnh các phiên thảo luận chuyên môn còn mở rộng sang các hoạt động nghiên cứu và công bố Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam.

Hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, hội thảo, diễn đàn, truyền thông, kết nối doanh nghiệp và các sáng kiến phù hợp nhằm góp phần nâng cao nhận thức về kinh tế thể thao, tạo thêm cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, đơn vị tổ chức giải đấu, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia thị trường thể thao.

Trong khuôn khổ hợp tác, Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển như một hoạt động trọng tâm. Định hướng của hai bên không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các kỳ Diễn đàn thường niên, mà còn hướng tới việc tăng cường các hoạt động nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên đề, phát triển hệ thống nội dung, kết nối các thể chế, doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến kinh tế thể thao.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất tiếp tục phát triển Báo cáo Kinh tế Thể thao Việt Nam theo hướng trở thành một tài liệu tham khảo thường niên về các xu hướng, cơ hội và thách thức của ngành.