Tin thế giới nổi bật trong ngày 12/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 12/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Iran bác bỏ thông tin đã phê duyệt thỏa thuận hòa bình với Mỹ; Lầu Năm Góc sơ tán khẩn cấp vì báo động nghi có chất độc sinh học; giới chức Mỹ điều tra dãy số được cho là đe dọa Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại Quảng trường Quốc gia và Romania đề nghị Ukraine bổ sung cơ chế tự hủy cho drone hải quân.

Iran lên tiếng về thỏa thuận cuối cùng với Mỹ

Ngày 11/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei bác bỏ các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc lãnh đạo Iran đã phê duyệt một thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa hai nước.

Theo ông Baghaei, những thông tin về việc Tehran sắp ký kết thỏa thuận chỉ mang tính suy đoán và các cơ quan chức năng của Iran vẫn đang xem xét kỹ lưỡng từng nội dung trong văn bản đàm phán.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran)

Ông cho biết phần lớn nội dung văn bản đã được hoàn thiện, song những thay đổi liên tục trong lập trường của Washington đang gây gián đoạn tiến trình thương lượng. Tehran cũng khẳng định sẽ không thỏa hiệp với các "giới hạn đỏ" liên quan đến lợi ích quốc gia và chương trình hạt nhân của mình.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận có thể được ký kết ngay trong cuối tuần này và cho rằng lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chấp thuận các điều khoản. Theo truyền thông quốc tế, nội dung đàm phán bao gồm gia hạn lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và xây dựng khuôn khổ cho các cuộc thương lượng tiếp theo về chương trình hạt nhân Iran.

Lầu Năm Góc sơ tán khẩn cấp vì báo động chất độc sinh học

Ngày 11/6, một phần trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington D.C phải phong tỏa và sơ tán khẩn cấp sau khi hệ thống cảm biến không khí phát tín hiệu cảnh báo về khả năng xuất hiện bào tử bệnh than.

Nhiều tầng và hành lang trong tòa nhà bị phong tỏa, trong khi một số nhân viên được yêu cầu sơ tán hoặc trú ẩn tại chỗ. Lực lượng an ninh và đội phản ứng vật liệu nguy hiểm nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Tòa nhà Lầu Năm Góc ở Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, khu vực bị ảnh hưởng kéo dài từ tầng hai đến tầng năm, nơi đặt nhiều cơ quan quan trọng của quân đội Mỹ.

Sau quá trình kiểm tra và xét nghiệm chuyên sâu, các chuyên gia xác định đây chỉ là báo động giả do hệ thống cảm biến gặp trục trặc kỹ thuật. Đến chiều cùng ngày, toàn bộ hoạt động tại Lầu Năm Góc đã trở lại bình thường.

Mỹ điều tra dãy số bị cho là đe dọa Tổng thống Trump

Giới chức Mỹ mở cuộc điều tra sau khi dãy số "8647" xuất hiện trên bãi cỏ tại National Mall (Quảng trường Quốc gia) ở thủ đô Washington.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy các con số được tạo thành từ những mảng cỏ úa màu nâu và xuất hiện tại khu vực này từ ngày 10/6.

Dãy số 8647 xuất hiện tại National Mall. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Mỹ, một số người phản đối Tổng thống Donald Trump sử dụng dãy số "8647" để thể hiện quan điểm chính trị. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cho rằng ký hiệu này có thể mang hàm ý đe dọa nhằm vào Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Bộ Nội vụ Mỹ tuyên bố sẽ xem xét nghiêm túc mọi mối đe dọa đối với Tổng thống và yêu cầu Cảnh sát Công viên Quốc gia điều tra, truy tìm những người chịu trách nhiệm.

Romania đề nghị Ukraine bổ sung cơ chế tự hủy cho drone hải quân

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta đề nghị Ukraine lập trình cơ chế tự hủy đối với các drone hải quân nếu mất kiểm soát và có nguy cơ xâm nhập lãnh hải nước này.

Đề xuất được đưa ra sau khi một drone cảm tử loại Magura của Ukraine phát nổ tại cảng Constanta bên bờ Biển Đen, trong khi hai chiếc khác phát nổ trên biển cách thành phố khoảng 145 km.

Theo Bộ trưởng Miruta, các drone nên được cài đặt chế độ tự hủy khi cách bờ biển Romania 12 hải lý nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất kiểm soát và gây sự cố ngoài ý muốn.

Ukraine cho rằng các vụ việc xảy ra do hệ thống gây nhiễu tín hiệu của Nga. Trong thời gian qua, nhiều drone hải quân và máy bay không người lái của Ukraine được ghi nhận trôi dạt hoặc rơi xuống lãnh thổ một số quốc gia NATO và Liên minh châu Âu.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về các rủi ro an ninh xuyên biên giới liên quan đến hoạt động của thiết bị không người lái trong khu vực Biển Đen.