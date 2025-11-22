Thị trường quà tặng xa xỉ cuối năm: Vertu Agent Q nằm trong nhóm được quan tâm

(VTC News) -

Với nhiều doanh nhân, món quà cuối năm không chỉ để tri ân mà còn thay chủ nhân gửi gắm sự tôn trọng và uy tín. Trong một phân tích về xu hướng “trading-up”, McKinsey & Company cho biết nhóm khách hàng có thu nhập cao đang gia tăng chi tiêu cho những sản phẩm có tính biểu tượng, mang dấu ấn cá nhân và cho cảm giác “được phục vụ” thay vì chỉ đơn thuần sở hữu vật chất. Điều này lý giải vì sao thiết bị công nghệ cao cấp, đặc biệt là những sản phẩm được chế tác thủ công và bảo mật cao đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa quà tặng cuối năm tại Việt Nam.

Tại thị trường trong nước, nhiều cửa hàng xa xỉ ghi nhận lượng khách tìm kiếm các món quà “để lại ấn tượng lâu dài” tăng mạnh từ đầu quý IV. Xu hướng này cho thấy tiêu chí chọn quà cũng thay đổi: một món quà xứng tầm không chỉ đẹp hay đắt, mà cần thể hiện vị thế, mang yếu tố cá nhân hóa và đảm bảo an toàn thông tin cho người nhận.

Vertu Agent Q phiên bản da bê khâu tạo nên vẻ ngoài sang trọng.

Trong bối cảnh ấy, Vertu Agent Q - mẫu smartphone vừa ra mắt tại Anh nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong nhóm quà tặng công nghệ cao cấp. Thiết bị gây chú ý với những khách hàng muốn tìm sự khác biệt nhờ cách kết hợp giữa kỹ nghệ cơ khí và nền tảng AI vận hành theo ý định người dùng.

Thiết kế của Agent Q lấy cảm hứng từ chim ưng Gyrfalcon, với cấu trúc khay SIM mô phỏng “cánh chim ưng” cùng cơ chế mở dạng bản lề đạt chuẩn đồng hồ Thụy Sĩ. Mỗi lần mở khay phát ra tiếng “click” đặc trưng, dấu hiệu của độ chính xác từ hơn 320 linh kiện được lắp ráp bằng tay.

Khung thép chịu lực 150kg, gối gốm nung 1.200°C và lớp da ôm trọn thân máy bằng kỹ thuật định hình liền mạch 180° giúp Agent Q trở thành chiếc điện thoại bền bỉ và sang trọng, mang một dáng vẻ không thể nhầm lẫn.

Ở lớp công nghệ, Agent Q ấn tượng với hệ thống AIGS Concierge hoạt động 24/7, kết hợp AI và con người. Người dùng chỉ cần “nói ý định - máy tự thực hiện”: đặt bàn, sắp xếp di chuyển, chuẩn bị lịch họp hay tổ chức chuyến công tác mà không phải thao tác qua nhiều ứng dụng. Toàn bộ quy trình được xử lý trong môi trường mã hóa riêng biệt, không chia sẻ dữ liệu với bất kỳ bên thứ ba nào.

Vertu Agent Q hoàn hảo đến từng chi tiết.

Đây cũng là lý do nhóm khách hàng trẻ thành đạt, doanh nhân và những người am hiểu công nghệ xem Agent Q như một món quà độc đáo: vừa mang tính biểu tượng, vừa đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, với Agent Q, nhiều khách hàng ưu tiên chọn kỹ nghệ da bespoke, kim loại quý hoặc các mẫu đòi hỏi độ hoàn thiện cao để biến chiếc máy thành món quà “có một không hai”.

“Sau hơn một tháng ra mắt tại Anh, Agent Q cũng ghi nhận sức mua rõ rệt từ thị trường Việt Nam. Lượng đặt hàng Agent Q chiếm khoảng 70% tổng đơn đặt hàng tại flagship store Việt Nam. Phần lớn khách chọn đặt custom thêm các chất liệu giá trị cao, quý hiếm để làm quà tặng trong những dịp quan trọng cuối năm, vì vậy ngay từ tháng 10, 11 khách hàng đã đặt hàng vì các phiên bản này thường cần thời gian chế tác dài”, vị đại diện chia sẻ thêm.

Tốc độ tăng trưởng nhanh của phân khúc quà tặng xa xỉ cũng kéo theo nhiều nguồn hàng không rõ xuất xứ ngày càng khó phân biệt. Các thiết bị này không có chứng nhận xuất xưởng, không được kích hoạt dịch vụ AIGS Concierge hay không đạt các tiêu chuẩn bảo mật… đều là những yếu tố rất quan trọng với nhóm khách hàng thượng lưu. Để tránh rủi ro tài chính và uy tín, khách hàng được khuyến nghị chọn nơi bán chính hãng để món quà “đúng giá trị” người tặng và người nhận.

Không gian flagship store Vertu Việt Nam chuẩn Vertu England.

Tại Việt Nam, Vertu toàn cầu chỉ ủy quyền phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất cho Vertu Việt Nam. Đây là đơn vị được cấp chứng nhận xuất xưởng, bảo hành quốc tế và hỗ trợ hậu mãi chính hãng. Khách hàng có thể kiểm tra IMEI, xác minh nguồn gốc và trải nghiệm quy trình bàn giao chuẩn Vertu trước khi sở hữu hoặc tặng cho đối tác.

