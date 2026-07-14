Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/7/2026 - XSMN 14/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 14/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 3 ngày 14/7. Kế1t quả XSMN hôm nay 14/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 14/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 14/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 ngày 14/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Lịch quay sẽ thuộc về Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ tiến hành mở thưởng.

- Thứ Tư: Kỳ quay sẽ được thực hiện bởi Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ là các đơn vị quay số.

- Thứ Sáu: Lịch mở thưởng diễn sẽ ra tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Người chơi sẽ theo dõi kết quả từ TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Ba đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG) sẽ thực hiện quay thưởng.

Thời hạn trả thưởng

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng theo đúng quy định và thể lệ đã ban hành. Thời gian thanh toán không quá 05 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu nhận thưởng.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé trúng, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên hiện trạng, còn đầy đủ thông tin dự thưởng và không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay sửa đổi thì mới được công nhận hợp lệ.

- Người trúng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, tờ vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Khi nhận thưởng, người chơi được quyền chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu.

- Nếu một tờ vé đủ điều kiện nhận nhiều hạng giải, công ty xổ số sẽ chi trả toàn bộ các giải thưởng mà tờ vé đó đạt được theo quy định.

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