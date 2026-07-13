(VTC News) -

Thông tin trên được ông Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), nêu tại tọa đàm về nhiên liệu sinh học, chiều 13/7.

Theo đó, ông Thành khẳng định cơ quan quản lý có nhiều phương pháp thử để đánh giá chất lượng nhiên liệu. Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua hộp thư điện tử và được kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, điều kiện thực tế cũng như ý kiến tham vấn của các đơn vị liên quan.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng. Đây là nguyên tắc cơ bản mà Bộ Công Thương đã thực hiện trong thời gian qua. Để triển khai việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, lãnh đạo Cục cho biết có 4 nội dung cơ bản cần làm rõ.

Bộ Công Thương có thể truy xuất nguồn gốc, chất lượng xăng E10 nếu nghi sự cố. (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, các phản ánh phải được gửi qua các kênh chính thức. Hiện có nhiều thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nhưng việc tiếp nhận phản ánh phải thực hiện qua các kênh chính thức để bảo đảm đây là nguồn thông tin, số liệu tin cậy, làm căn cứ cho Bộ Công Thương đánh giá.

Thứ hai, Bộ Công Thương không bỏ sót các phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Sau khi tiếp nhận, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất xăng dầu, nhà sản xuất phương tiện và các hiệp hội để kiểm tra khách quan.

"Quá trình này bao gồm truy xuất nguồn gốc, kiểm tra chất lượng nhiên liệu và đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện", ông Thành nhấn mạnh.

Thứ ba, các kết luận được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học, kết quả nghiên cứu đã được công bố trong nước và quốc tế, nhằm bảo đảm việc đánh giá các kiến nghị có đầy đủ căn cứ khoa học.

Thứ tư, Bộ Công Thương sẽ thông tin, công bố kết quả một cách minh bạch trên cơ sở các dữ liệu, kết quả đánh giá, qua đó giúp người tiêu dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng xăng E10.

"Bộ Công Thương đã triển khai việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định và tiến hành kiểm tra các phản ánh trong thời gian sớm nhất. Số liệu ban đầu cho thấy, đến thời điểm hiện tại các phản ánh kiến nghị ngày càng ít hơn và người tiêu dùng đã không còn nhiều băn khoăn, lo lắng trong sử dụng xăng E10", ông Thành thông tin thêm.