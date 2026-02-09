Soi sức mạnh tiêm kích thế hệ 6 ba động cơ lớn nhất thế giới của Trung Quốc

(VTC News) -

Bước nhảy công nghệ chưa từng có

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây lần đầu cho thấy, mẫu tiêm kích thế hệ 6 tầm siêu xa do Tập đoàn Công nghiệp Chế tạo Máy bay Thành Đô phát triển đã kích hoạt đồng thời cả ba động cơ, trong trạng thái dường như chuẩn bị lăn bánh cất cánh.

Đây là máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới sử dụng cấu hình ba động cơ, với một động cơ trung tâm cỡ lớn kết hợp hai động cơ hai bên.

Mẫu tiêm kích chưa được đặt tên chính thức, thường được phương Tây gọi là J-XX hoặc J-36, xuất hiện lần đầu vào cuối tháng 12/2024 và ngay lập tức gây chấn động giới quân sự. Việc lựa chọn bố trí ba động cơ được đánh giá nhằm giải quyết bài toán lớn nhất của một tiêm kích cỡ khổng lồ: duy trì tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng đủ cao, đồng thời bảo đảm hiệu suất hành trình cho các chuyến bay cực dài.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc khởi động động cơ (ảnh trên) và mở khoang chứa vũ khí. Ảnh Military Watch

Theo các nguồn phân tích, tầm hoạt động của máy bay có thể vượt 8.000 km, đồng nghĩa bán kính tác chiến không tiếp dầu hơn 4.000 km. Con số này cho phép nó bao trùm phần lớn Thái Bình Dương, mở rộng đáng kể năng lực tấn công – trinh sát chiến lược của Không quân Trung Quốc.

Những hình ảnh mới nhất còn cho thấy máy bay sử dụng càng đáp chính đôi bánh đặt song song, chi tiết thường xuất hiện trên các nguyên mẫu mới hơn, cho thấy chương trình đã bước sang giai đoạn thử nghiệm sâu.

Động cơ lớn

Một trong những câu hỏi lớn xoay quanh dự án là liệu tiêm kích thế hệ 6 này có sử dụng động cơ “ba dòng khí” hoặc động cơ chu trình thích nghi - những công nghệ từng được Mỹ nghiên cứu nhằm nâng cấp tiêm kích F-35 lên chuẩn “5+”.

Loại động cơ này cho phép thay đổi linh hoạt giữa chế độ tiết kiệm nhiên liệu khi hành trình và chế độ lực đẩy cao khi không chiến, đồng thời cung cấp khả năng làm mát và phát điện lớn hơn.

Với một nền tảng ba động cơ, ngay cả khi chưa áp dụng thiết kế “ba dòng khí”, máy bay Trung Quốc vẫn được đánh giá sở hữu trữ lượng điện năng vượt trội để vận hành các hệ thống tiêu thụ lớn như radar cỡ cực đại hoặc thậm chí vũ khí năng lượng định hướng trong tương lai.

Nguyên mẫu thứ tư của máy bay chiến đấu tầm cực xa thế hệ thứ sáu của Trung Quốc. Ảnh Military Watch

Trung Quốc hiện đã đạt bước tiến lớn trong lĩnh vực động cơ phản lực. Động cơ WS-15, được xác nhận cuối năm 2025 đã trang bị cho các tiêm kích J-20 sản xuất hàng loạt, có tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng và hiệu suất nhiên liệu tiệm cận động cơ F135 của F-35. Những phiên bản J-20 dùng hai động cơ WS-15 được cho là sở hữu lực đẩy tổng cộng cao hơn bất kỳ tiêm kích đang hoạt động nào trên thế giới.

Tuy vậy, việc đưa vào vận hành một động cơ chu trình thích nghi hoặc ba dòng khí cho tiêm kích thế hệ 6 vẫn là thách thức lớn, đòi hỏi năng lực công nghiệp cực cao và chuỗi thử nghiệm dài hạn.

Tốc độ phát triển khiến phương Tây lo ngại

Chỉ trong khoảng 13 tháng, Trung Quốc đã lần lượt công bố bốn nguyên mẫu bay của chương trình tiêm kích thế hệ 6, một nhịp độ được coi là “phi thường” trong ngành công nghiệp hàng không quân sự. Việc nguyên mẫu thứ tư đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trước khi hình ảnh bật ba động cơ xuất hiện càng củng cố nhận định rằng dự án đang tiến triển nhanh hơn dự đoán.

Máy bay chiến đấu J-20 với động cơ WS-10C (bên trái) và WS-15 phiên bản tạm thời. Ảnh Military Watch

Giới quan sát cho rằng tiêm kích này có thể đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào đầu thập niên 2030, sớm hơn nhiều so với các chương trình cùng thế hệ của phương Tây. Đối thủ tương lai của Mỹ, mẫu F-47, dự kiến chỉ bay thử lần đầu vào năm 2028 và phải đến nửa sau thập niên 2030 mới có thể biên chế.

Nếu lộ trình của Bắc Kinh giữ nguyên, Trung Quốc có khả năng trở thành quốc gia đầu tiên đưa tiêm kích thế hệ 6 vào trực chiến, qua đó tạo ra ưu thế chiến lược đáng kể trong cạnh tranh giành ưu thế trên không.

Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu ba động cơ không chỉ đánh dấu một bước đột phá về thiết kế, mà còn phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc tái định hình chuẩn mực không chiến tương lai. Với kích thước lớn, tầm bay cực xa và tiềm năng mang tải trọng khổng lồ, nền tảng này có thể trở thành “xương sống” cho các chiến dịch không quân tầm chiến lược trong nhiều thập niên tới, buộc Mỹ và các đồng minh phải điều chỉnh toàn bộ cách tiếp cận đối với chiến tranh trên không.