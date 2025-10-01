Ông Trump ca ngợi quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng thành 'Bộ Chiến tranh'

(VTC News) -

Trong cuộc họp với tướng lĩnh cấp cao trên toàn cầu về Quantico (bang Virginia), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các nhà lãnh đạo quân sự rằng lực lượng vũ trang dưới quyền của ông "sẽ không chính xác về mặt chính trị" khi nói đến tự do của người Mỹ và cam kết họ là "cỗ máy chiến đấu và chiến thắng".

"Chúng tôi đang tập trung trở lại vào thể lực, khả năng, tính cách và sức mạnh, bởi vì mục đích của quân đội Mỹ không phải là bảo vệ cảm xúc của bất kỳ ai mà là bảo vệ đất nước chúng ta", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cam kết chi hơn 1.000 tỷ USD cho quân đội vào năm 2026. "Đó là một số tiền lớn. Tôi hy vọng các vị sẽ thích nó", ông nói với các nhà lãnh đạo quân sự có mặt tại khán phòng.

Chính quyền ông Trump sẽ mở rộng Hải quân Mỹ thêm 19 tàu, bao gồm tàu ​​ngầm, tàu khu trục và tàu tấn công.

Tổng thống Trump cũng ca ngợi quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh" và cho biết ông tin điều này sẽ ngăn chặn được xung đột. Cùng với đó, chính quyền ông Trump dự định đưa ra nhiều thông báo hơn trong tương lai để mọi người "hoàn toàn thừa nhận bản sắc của Bộ Chiến tranh".

“Chúng ta thắng mọi cuộc chiến cho đến khi đổi tên Bộ Chiến tranh thành Bộ Quốc phòng", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu kéo dài gần một giờ của mình bằng lời ca ngợi quân đội vì bảo vệ tự do của nước Mỹ. Ông cũng không quên chỉ trích chính quyền ông Joe Biden và cho rằng chính quyền này toàn là "những kẻ vô năng".

"Chúng tôi là quân đội Mỹ. Là quân đội giỏi nhất, táo bạo nhất, dũng cảm nhất mà thế giới từng thấy. Chúng tôi sẽ chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu và chúng tôi sẽ chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng", ông Trump nhấn mạnh.