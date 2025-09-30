Tổng thống Trump công bố kế hoạch 20 điểm chấm dứt xung đột ở Gaza

Ông Trump: “Hôm nay là một ngày lịch sử cho hòa bình. Tôi và Thủ tướng Netanyahu vừa thảo luận nhiều vấn đề quan trọng bao gồm Iran, thương mại, việc mở rộng Hiệp định Abraham và quan trọng nhất là việc chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của một bức tranh lớn hơn đó là hòa bình ở Trung Đông và chúng ta hãy gọi đó là hòa bình vĩnh viễn ở Trung Đông.

Trong chiều nay, sau khi tham vấn với các đối tác và bạn bè trong khu vực, tôi xin công bố các quy tắc hòa bình. Các quy tắc này được xây dựng với sự phối hợp của nhiều nước. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo nhiều nước Arab và Hồi giáo cùng với nhiều đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã hỗ trợ xây dựng kế hoạch này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ngày 29/9/2025. Ảnh: Reuters

Theo bản kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, nếu cả Israel và Hamas đồng ý, cuộc xung đột ở Gaza sẽ chấm dứt ngay lập tức.

72 tiếng sau khi Israel đồng ý với bản kế hoạch, mọi con tin đã chết hay còn sống sẽ được phóng thích và đổi lại Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân có bản án chung thân cùng với 1.700 người dân Gaza bị tạm giam sau cuộc tấn công của Hamas tháng 10/2023.

Sau khi toàn bộ con tin được trao trả tự do, các thành viên Hamas, những người cam kết chung sống hòa bình và giao nộp vũ khí sẽ được ân xá. Các thành viên Hamas muốn rời khỏi Gaza sẽ được tạo điều kiện để tới các nước đồng ý tiếp nhận họ. Sau khi các bên đồng ý với bản kế hoạch, hàng cứu trợ sẽ ngay lập tức được vận chuyển tới Gaza thông qua Liên hợp quốc cùng các tổ chức quốc tế khác.

Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh Gaza sẽ được quản lý tạm thời bởi một ủy ban Palestine kỹ trị và phi chính trị với các thành viên là người dân Palestine và các chuyên gia quốc tế. Ủy ban này sẽ chịu sự giám sát của một ủy ban chuyển giao quốc tế đứng đầu là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ sẽ phối hợp cùng các đối tác Arab và quốc tế nhằm xây dựng một Lực lượng ổn định quốc tế tạm thời. Lực lượng này sẽ ngay lập tức được triển khai tại Gaza với nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ lực lượng cảnh sát Palestine ở Gaza. Lực lượng này sẽ cùng lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện giúp bảo đảm an ninh tại các khu vực biên giới cùng với sự phối hợp của Israel và Ai Cập.

Theo kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, Israel sẽ không chiếm đóng hoặc sáp nhập Gaza và Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ trao quyền kiểm soát lãnh thổ Gaza bị chiếm đóng cho Lực lượng ổn định tạm thời.

Cuối cùng, Mỹ sẽ thiết lập một cơ chế đối thoại giữa Israel và người dân Palestine nhằm thống nhất các điểm cơ bản hướng tới sự chung sống hòa bình và thịnh vượng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý với bản kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên, Hamas cho biết vẫn chưa nhận được đề xuất này.