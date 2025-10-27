Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Mỹ quan tâm hợp tác với Việt Nam về AI

(VTC News) -

Cùng với đó là quan tâm đến xây dựng và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, phát triển các nguồn năng lượng mới.

Đó là nội dung chính tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Jacob Helberg thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại giữa Việt Nam và Mỹ và các lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy giữa hai nước nhân dịp tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10.

Hai bên chia sẻ quan điểm mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ đang không ngừng phát triển tốt đẹp. Năm 2025 đánh dấu mốc kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995 - 2025), và 2 năm xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện (2023 - 2025).

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng, mà còn là minh chứng sống động cho sự trưởng thành vượt bậc của quan hệ Việt Nam - Mỹ, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, thực chất và chiến lược hơn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ về hợp tác song phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan tâm đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, phát triển các nguồn năng lượng mới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công nghệ, mà là động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, nên Việt Nam mong muốn hợp tác đi vào thực chất, gắn với đào tạo, tiêu chuẩn và chuyển giao công nghệ.

Việt Nam có các chính sách ưu tiên, khuyến khích dành cho đổi mới sáng tạo, mong muốn học hỏi kinh nghiệm cũng như hợp tác với các đối tác phát triển như Mỹ, đồng thời bày tỏ Bộ Công Thương sẵn sàng nghiên cứu khả năng hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, môi trường và năng lượng Jacob Helberg.

Đối với vấn đề chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm đa dạng hoá nguồn cung cấp đầu vào cho các ngành sản xuất.

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng đề nghị phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo quy mô lớn gắn với cơ chế tài chính xanh và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu quan ngại của Việt Nam đối với việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA) không công nhận tương đương đối với 12 nghề cá quan trọng của Việt Nam, đe dọa sinh kế của hàng trăm nghìn lao động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế quốc tế của ngành thủy sản Việt Nam; đồng thời hạn chế đáng kể sự lựa chọn và nguồn cung dành cho người tiêu dùng Mỹ.

Bộ trưởng cũng đề nghị Mỹ có hướng xử lý yêu cầu của Việt Nam về việc sớm công nhận nền kinh tế thị trường và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Phía Mỹ ghi nhận và khẳng định sẽ xem xét đầy đủ đề nghị của Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí giao cấp kỹ thuật nghiên cứu cụ thể về khả năng, kế hoạch hợp tác để tiếp tục thảo luận trong tương lai.