Việt Nam - Mỹ công bố tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng

(VTC News) -

Tuyên bố chung của hai nước về khuôn khổ Hiệp định thương mại được đưa ra nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Nhiều mặt hàng tại Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ. (Ảnh: Chính phủ).

Tuyên bố chung là văn bản mà Việt Nam và Mỹ thống nhất đưa ra để thể hiện kết quả về đàm phán thương mại đối ứng giữa hai nước cho đến nay cũng như để ghi nhận nỗ lực của các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp hai nước trong việc xây dựng quan hệ kinh tế, thương mại trên cơ sở cân bằng, ổn định và bền vững, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tuyên bố chung đề cập đến các nội dung chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, theo đó cả Việt Nam và Mỹ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững cũng như tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng…

Trong vài tuần tới, Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định và tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ kế thừa và phát triển trên nền tảng quan hệ kinh tế lâu bền giữa hai nước, bao gồm Hiệp định Thương mại song phương Mỹ - Việt Nam được ký kết năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2001.

Các điều khoản chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ bao gồm:

Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ duy trì mức thuế đối ứng 20% với hàng có xuất xứ Việt Nam, và xem xét một số sản phẩm được áp dụng mức thuế 0%.

Hai bên cam kết phối hợp xử lý rào cản phi thuế quan ảnh hưởng tới thương mại song phương trong các lĩnh vực liên quan. Chẳng hạn, Việt Nam sẽ xử lý một số rào cản như chấp nhận phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn khí thải Mỹ, thiết bị y tế, đơn giản thủ tục về quy trình phê duyệt dược phẩm và nông sản; đồng thời thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Hai nước cũng cam kết xử lý, ngăn ngừa các rào cản với sản phẩm nông nghiệp của Mỹ tại thị trường Việt Nam. Trong đó, có cơ chế giám sát và chấp nhận các giấy chứng nhận đã được hai bên thống nhất do cơ quan quản lý của Mỹ cấp.

Mỹ và Việt Nam sẽ thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư.

Hai nước cũng ghi nhận nhiều thỏa thuận thương mại quan trọng như Vietnam Airlines đặt mua 50 máy bay Boeing trị giá hơn 8 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết 20 biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ về việc mua các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ, với tổng giá trị ước tính hơn 2,9 tỷ USD.