Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin về tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ

(VTC News) -

Tại họp báo thường kỳ, phóng viên nêu câu hỏi liên quan đến tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Mỹ.

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán thuế đối ứng với phía Mỹ.

"Đoàn đàm phán giữa hai nước Việt Nam - Mỹ thường xuyên, liên tục có các buổi đàm phán. Cho đến nay, phía Mỹ có nhiều đánh giá tích cực về kết quả đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa hai nước. Đây là kết quả hết sức khả quan", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2025, đoàn đàm phán của Việt Nam tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán thuế đối ứng với phía Mỹ.

Với nguyên tắc đàm phán là cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau. Hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho biết, trong những tháng cuối năm, ngành Công Thương xác định tiếp tục triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên để trao đổi, làm rõ và xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ áp dụng các biện pháp bất lợi hơn đối với hàng hóa Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung hoàn thành khởi động đàm phán 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong quý IV/2025; thúc đẩy sớm khởi động đàm phán với Pakistan để mở rộng cơ hội tại các thị trường xuất khẩu; sớm kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối EFTA trong năm 2025.

"Bộ sẽ theo dõi sát để kịp thời khắc phục những hạn chế trong xuất khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước để hỗ trợ xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc với khối FDI; đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm để giúp doanh nghiệp mở rộng tiếp cận khách hàng mới, đồng thời củng cố niềm tin với các đối tác truyền thống tại thị trường Mỹ; tăng cường quản lý nhà nước và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”, ông Sơn nói.

Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025, ông Bùi Huy Sơn cho biết, xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 680,6 tỉ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu trong quý 3/2025 đạt 128,57 tỉ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,6% so với quý 2/2025. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 348,74 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 12% đặt ra cho cả năm.

“Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu (18,8%) cao hơn xuất khẩu (16%) cho thấy tín hiệu tích cực về sự phục hồi sản xuất trong nước nhưng cũng phần nào tạo sức ép nhất định lên cán cân thương mại”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu với mức xuất siêu 16,8 tỉ USD, đóng góp quan trọng vào cân đối vĩ mô và dự trữ ngoại hối của nền kinh tế. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,26 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 37,08 tỉ USD.

Với tình hình hiện nay, nếu không có biến động bất thường, ngành công thương đang đi đúng hướng để đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2025 và dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc mới khoảng 900 tỉ USD.