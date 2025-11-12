Bộ Quốc phòng trao tặng Tây Ninh 30 tỷ đồng xây cầu dân sinh

(VTC News) -

Chiều 12/11, trong chuyến công tác tại Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cùng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng địa phương 30 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh, phục vụ đời sống người dân vùng biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của chính quyền tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và cơ chế, chính sách; khai thác tốt lợi thế, tiềm năng, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn của tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt 9,52%, nằm trong tốp đầu khu vực Đông Nam Bộ, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. 10 tháng đầu năm thu ngân sách đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024; thu hút hơn 832 triệu USD vốn FDI...

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh của tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là ngay sau khi sáp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã quan tâm đầu tư ngân sách cho quân sự, quốc phòng địa phương, tăng cường khả năng tác chiến phòng thủ, bảo vệ địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh về quân sự, quốc phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ hơn về kết quả, hạn chế, khó khăn của địa phương và có những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Tây Ninh với Đại tướng Phan Văn Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng Tây Ninh 30 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh, phục vụ đời sống người dân vùng biên giới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Ông nhấn mạnh Tây Ninh có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ khu vực Nam Bộ, là cửa ngõ giao thương với Campuchia.

Bộ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, khu vực phòng thủ vững chắc; quan tâm công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng mạnh.

Trong bất luận hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cũng trong dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 giữa Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) và UBND tỉnh Tây Ninh...