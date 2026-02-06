Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Samdech Techo Hun Sen đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hoàng cung ở Thủ đô Phnom Penh.

Dọc tuyến đường vào và trước cửa Hoàng cung, hàng nghìn thanh thiếu niên, học sinh và nhân dân Thủ đô Phnom Penh mang ảnh chân dung Quốc vương Norodom Sihamoni và Tổng Bí thư Tô Lâm vẫy cờ và hoa chào đón Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta.

Khi đoàn xe tiến vào Hoàng cung, Samdech Techo Hun Sen nồng nhiệt chào đón và mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự. Samdech Techo Hun Sen mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhau giới thiệu lãnh đạo các bộ, ngành hai nước có mặt tại lễ đón.

Sau đó, Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhau giới thiệu lãnh đạo các bộ, ngành hai nước có mặt tại lễ đón. Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo đột phá, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia với sự tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, gắn kết chặt chẽ hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia lần này theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.

Tổng Bí thư cũng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia và Lào đồng chủ trì Cuộc gặp ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đặt hoa tại Đài Độc lập

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã tới đặt hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh.

Đài Độc lập được xây dựng nhằm kỷ niệm nền độc lập của dân tộc Campuchia trước sự xâm lược của thực dân Pháp; tưởng niệm và ghi công những người đã ra đi trong chiến tranh. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia. Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk được dựng để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922-2012), người trị vì Campuchia trong nhiều giai đoạn, trải qua cuộc đảo chính 1970 và nạn diệt chủng Khmer Đỏ, đến khi Campuchia hòa bình, sau đó thoái vị để nhường ngôi cho Quốc vương Norodom Sihamoni.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đặt hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk

Đặc biệt, ngay gần Đài Độc lập và Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk là Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia; tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng do Khmer Đỏ gây ra tại Campuchia.