Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm chào xã giao Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Quyền Quốc trưởng Hun Sen; dâng hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn với các Lãnh đạo Campuchia, tập trung vào làm sâu sắc hơn nữa quan hệ nồng ấm, hữu nghị và mở rộng hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Samdech Techo Hun Sen chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo Campuchia chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025; chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Tổng Bí thư.

Phía Campuchia bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ hiện thực hóa các mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước công nghiệp hóa, thu nhập cao vào năm 2045.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những kết quả phát triển quan trọng của Campuchia dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet, đặc biệt trong thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế - xã hội; bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2050.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ truyền thống, hữu nghị, gắn bó và hợp tác toàn diện; tái khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hai bên nhấn mạnh nhận thức chung rằng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia là không thể chia cắt; nhất trí củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi cấp cao thường xuyên và tiếp xúc ở các cấp, các kênh, không để bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ.

Hai nước thống nhất một số nguyên tắc cơ bản nhằm kiểm soát khác biệt và định hướng hợp tác thực chất, hiệu quả hơn, trong đó có: tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không can thiệp công việc nội bộ; giải quyết khác biệt bằng đối thoại thẳng thắn, mang tính xây dựng; tăng cường chia sẻ thông tin và tham vấn kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan biên giới; phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên tinh thần trách nhiệm, nhằm củng cố lòng tin và duy trì quan hệ ổn định, lâu dài.

Trên nền tảng lịch sử gắn bó, hai bên bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng, cũng như sự hy sinh và ủng hộ của nhân dân Campuchia đối với sự nghiệp thống nhất và phát triển của Việt Nam. Hai bên khẳng định, dù thời cuộc biến chuyển, tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia vẫn bền chặt và bất biến.

Về hợp tác kinh tế, hai nước cam kết khai thác các thế mạnh bổ trợ để tăng cường gắn kết song phương và khu vực, tập trung vào hạ tầng chiến lược, kết nối chuỗi cung ứng, nông nghiệp - chế biến nông sản, năng lượng và logistics, hợp tác kinh tế biên giới; tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

Hai bên nhất trí thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, triển khai hiệu quả các thỏa thuận liên quan, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên hoan nghênh việc đưa vào vận hành một số cửa khẩu, đồng thời nhất trí đẩy nhanh nâng cấp và mở mới các cửa khẩu trọng điểm; thúc đẩy vận tải đường bộ, đường thủy xuyên biên giới; sớm xác định điểm kết nối tuyến cao tốc Phnom Penh - Bavet - Mộc Bài - TP.HCM.

Hai nước cũng tiếp tục trao đổi nghiên cứu cơ chế kinh tế mới, tích hợp quy hoạch kết nối kinh tế đến năm 2030; cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác trong viễn thông, năng lượng tái tạo, hạ tầng, chuyển đổi số, tài chính - ngân hàng và du lịch.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thiết thực, tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang, không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia. Hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác lãnh sự, bảo hộ công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân mỗi nước sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh hợp pháp.

Hai bên ghi nhận nỗ lực của Ủy ban Liên hợp Biên giới trong tìm kiếm giải pháp cho khoảng 16% đường biên giới đất liền chưa phân giới cắm mốc; nhất trí đẩy nhanh đàm phán và ký kết các hiệp định quản lý cửa khẩu và quy chế biên giới mới; tiếp tục trao đổi về các vấn đề hàng hải, tôn trọng và triển khai hiệu quả các hiệp định liên quan.

Việt Nam và Campuchia cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, y tế công, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học – công nghệ, nông nghiệp, ngư nghiệp, bưu chính - viễn thông và kinh tế số; thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là giữa các địa phương biên giới; đẩy mạnh thông tin, truyền thông và giáo dục về truyền thống quan hệ hai nước cho thế hệ trẻ; bảo tồn, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia như những giá trị lịch sử vô giá.

Ở bình diện khu vực và quốc tế, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN; cam kết phối hợp gìn giữ hòa bình, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ DOC và nỗ lực sớm đạt COC thực chất, hiệu quả. Hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế Mê Công nhằm quản lý và phát triển bền vững nguồn nước lưu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân Campuchia; đồng thời trân trọng mời Quốc vương Norodom Sihamoni thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào thời điểm thích hợp, góp phần tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.