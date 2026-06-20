Lộ diện những khu đất TP.HCM dùng thanh toán cho cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 mới được động thổ đầu năm. Cả 2 dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP) hợp đồng BT. Nhà đầu tư là Công ty hạ tầng Masterise Cần Giờ và Phú Mỹ.

Khu đất 8-12 Lê Duẩn dự kiến dùng thanh toán hợp đồng BT cho dự án cầu Cần Giờ

Với cầu Cần Giờ, theo tờ trình của UBND TP.HCM, lý do điều chỉnh là quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT thay đổi. Thành phố chỉ còn sử dụng 2 khu đất tại trung tâm thành phố, kết hợp ngân sách để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Theo đó, 2 khu đất dự kiến dùng để thanh toán gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn, có giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng khoảng 4.111 tỷ đồng. Tổng giá trị quỹ đất đối ứng đạt hơn 7.533 tỷ đồng.

Với phương án tài chính mới, giá trị quỹ đất này tương đương khoảng 69,65% giá trị hợp đồng BT của dự án thành phần xây dựng cầu Cần Giờ (khoảng 10.816 tỷ đồng).

Phần còn lại khoảng 3.738 tỷ đồng được thanh toán bằng ngân sách Thành phố sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất.

Phương án thiết kế cầu Cần Giờ, dự án hơn 13.340 tỷ đồng đã khởi công đầu năm 2026.

Dự án cầu Cần Giờ đầu tư theo phương thức PPP - hợp đồng BT. Theo đề xuất mới nhất, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 13.349,13 tỷ đồng đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Con số này tăng khoảng 148,13 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư đã phê duyệt.

Dự án chia làm 2 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 là 2.533 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách để đền bù giải tỏa, hỗ trợ tái định cư không tăng.

Phần tăng lên thuộc dự án thành phần 2 xây dựng cầu Cần Giờ, với tổng mức đầu tư khoảng 10.816,13 tỷ đồng.

Trước đó, phương án thanh toán bằng quỹ đất được đưa ra là Thành phố sử dụng 3 khu đất với tổng giá trị khoảng 9.773 tỷ đồng để thanh toán, gồm số 8-12 Lê Duẩn, số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) và khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán).

Sau khi rà soát, khu đất 152 Trần Phú được đưa ra khỏi danh mục thanh toán, khiến tổng giá trị quỹ đất giảm khoảng 2.240 tỷ đồng.

Thành phố cho biết việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở cập nhật giá thị trường, dự báo biến động giá đất trong thời gian triển khai dự án, đồng thời bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công và tránh thất thoát ngân sách.

Cầu Phú Mỹ 2 là dự án trọng điểm nối khu Nam TP.HCM với Nhơn Trạch và sân bay Long Thành - Đồng Nai.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp nối Cần Giờ và Nhà Bè, có chiều dài khoảng 7km, trong đó phần cầu dài khoảng 3 km, còn lại là đường dẫn. Đây là công trình đặc biệt quan trọng, kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ, thay thế phà Bình Khánh.

Cầu Phú Mỹ 2 cũng được HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, liên quan đến phương thức thanh toán.

Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương đẩy nhanh triển khai; HĐND TP.HCM cũng thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT, tại kỳ họp ngày 26/12/2025.

Dự án có tổng đầu tư khoảng 21.831,92 tỷ đồng (đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Nhà đầu tư kiến nghị khu đất 152 Trần Phú thanh toán cho hợp đồng BT đầu tư cầu Phú Mỳ 2.

Theo nội dung được phê duyệt, phương án thanh toán được nghiên cứu trên cơ sở quỹ đất dự kiến, gồm các khu đất số 420 Nơ Trang Long, khu đất số 37/5 Bế Văn Cấm; khu đất số 213 Hòa Bình và khu đất tại phường Tân Thới Hiệp, với tổng giá trị khoảng 15.083 tỷ đồng. Phần còn lại thanh toán bằng ngân sách.

Nhưng trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, rà soát, sắp xếp quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án thực hiện theo loại hợp đồng BT, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có đề xuất điều chỉnh quỹ đất thanh toán.

Nhà đầu tư cũng kiến nghị các khu đất thanh toán mới gồm Khu đất Savimex (phường Phú Thuận); Khu đất số 152 Trần Phú, Khu đất số 420 Nơ Trang Long, các lô 4.13, lô 4.14 Thủ Thiêm, với tổng giá trị dự kiến khoảng 15.912 tỷ đồng.

Sau điều chỉnh, tổng giá trị thanh toán dự kiến khoảng 22.980,85 tỷ đồng.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 với tổng đầu tư khoảng 21.831,92 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh phương án quỹ đất thanh toán đã dẫn đến thay đổi phương án tài chính và làm tăng giá trị vốn nhà nước, sau khi đã thanh toán bằng quỹ đất.

Theo thiết kế, cầu Phú Mỹ 2 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ - TP.HCM, điểm cuối giao với đường Liên cảng, TP Đồng Nai.

Toàn tuyến có chiều khoảng 6,64 km, trong đó đoạn qua địa bàn TP.HCM khoảng 4,6 km và đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài khoảng 2,04 km.

Cầu có quy mô 8 làn xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật quy mô, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Nhiều dự án trọng điểm khởi công trước ngày 2/7 tới đã được HĐND TP.HCM thông qua quyết định đầu tư tại kỳ họp thứ 3 ngày 19/6.

Cầu Phú Mỹ 2 là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành trục kết nối mới giữa khu Nam TP.HCM với phía Nam TP Đồng Nai (Nhơn Trạch) và sân bay Long Thành.

Sau khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 góp phần phân luồng giao thông hiệu quả, giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành; giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.