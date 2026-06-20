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Xem World Cup ở Gaza: 90 phút hò reo, quên đi cuộc sống giữa làn đạn

(VTC News) -

Điện, internet chập chờn, người dân Gaza vẫn tìm cách theo dõi World Cup 2026, xem bóng đá là niềm vui hiếm hoi giữa mất mát và khói lửa chiến tranh.

VTC News
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