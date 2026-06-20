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Xem World Cup ở Gaza: 90 phút hò reo, quên đi cuộc sống giữa làn đạn
(VTC News) -
Điện, internet chập chờn, người dân Gaza vẫn tìm cách theo dõi World Cup 2026, xem bóng đá là niềm vui hiếm hoi giữa mất mát và khói lửa chiến tranh.
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