Cả nước nắng nóng trong ngày Hạ chí, nhiệt độ cao nhất 38,9°C

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, trong hai ngày 20-21/6, trung du và vùng đồng bằng nắng nóng diện rộng trở lại. Trong khi đó ở miền Trung, nắng nóng kéo dài liên tục từ 12/6 tới nay.

Theo đó, trong ngày Hạ chí 21/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt lúc 13h phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C như trạm Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,9°C; Vinh (Nghệ An) 38,8°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,7; Đông Hà (Quảng Trị) 38,6°C...

Bảng nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày Hạ chí 21/6. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo sang ngày mai (22/6), vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng hơn về phía Đông, miền Bắc (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến 36-38°C, cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 39°C, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

"Đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này ở miền Bắc sẽ rơi vào khoảng 23-24/6, với mức nhiệt cao nhất trong ngày tăng cao tới 37-39°C, cục bộ có nơi trên 39°C. Dự báo đến 25/6, miền Bắc bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào và dông, nền nhiệt xu hướng giảm dần. Đến ngày 26/6, nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt", cơ quan khí tượng nhận định.

Đối với các tỉnh miền Trung, từ 22-25/6 trời trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Trong đó, các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng cao tới 38-40°C, vùng núi phía Tây có nơi nhiệt độ cao trên 40°C. Trong khi ở duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cũng tăng cao tới 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Dự báo sang ngày 26/6, nắng nóng ở miền Trung xu hướng giảm cường độ nhưng tình trạng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng và nhiều khả năng đợt nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến hết tháng 6.