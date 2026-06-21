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Người trẻ Việt làm điều chưa từng có cho người khiếm thị

(VTC News) -

Khám phá dự án sách điện tử chữ nổi mang lại tri thức cho người khiếm thị bằng công nghệ haptic độc đáo.

Quỳnh Chi
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