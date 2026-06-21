Trực tiếp Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út 23h ngày 21/6, bảng H World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út bắt đầu lúc 23h ngày 21/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út mới nhất tại đây. Tây Ban Nha 0 0 Ả Rập Xê Út

Thông tin trận Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út (23h ngày 21/6) Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út trên sân vận động Mercedes-Benz Arena ở Atlanta, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là ông Raphael Claus, người Brazil. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út trên VTV3, VTV10 và VTV6. Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út từng gặp nhau 3 lần. Tây Ban Nha thắng cả 3 trận, ghi 9 bàn và thủng lưới 2 lần. Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là vòng bảng năm 2006, khi Tây Ban Nha thắng 1-0. Theo Opta, Tây Ban Nha thắng trong 87,4% số lần mô phỏng trận đấu này. Khả năng hòa là 8,8%, còn khả năng Ả Rập Xê Út thắng là 3,8%. Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Theo bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, Ả Rập Xê Út đứng trên Tây Ban Nha nhờ hơn số bàn thắng. Cả 2 đội đều có 1 điểm sau những trận hòa ở ngày ra quân. Tây Ban Nha chia điểm với Cape Verde (0-0), còn Ả Rập Xê Út bất phân thắng bại với Uruguay (1-1). Theo thể thức của World Cup 2026 với 48 đội tham dự, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Lực lượng, phong độ Tây Ban Nha trước trận gặp Ả Rập Xê Út Tây Ban Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa Cape Verde 0-0 tại Mercedes-Benz Stadium. Đây là trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente cầm bóng 74,3% nhưng không ghi bàn. Opta thống kê Tây Ban Nha chưa thắng trong 4 trận gần nhất tại World Cup, gồm 3 trận hòa và 1 thất bại. Đây là chuỗi không thắng dài nhất của đội tuyển này tại giải đấu, ngang với một giai đoạn trước đó trong lịch sử. Tây Ban Nha bị Cape Verde chia điểm. (Ảnh: Reuters) Tây Ban Nha cũng không ghi bàn trong 2 trận World Cup gần nhất. Kể từ bàn thắng vào lưới Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2022, đội tuyển này đã thực hiện 2.500 đường chuyền và 49 cú sút nhưng chưa có thêm bàn thắng tại World Cup. Lamine Yamal vào sân ở phút 71 trong trận gặp Cape Verde. Theo Opta, cầu thủ này thực hiện 5 pha rê bóng, nhiều nhất bên phía Tây Ban Nha ở trận đấu đó, dù chỉ chơi hơn 20 phút cuối trận. Rodri cũng để lại dấu ấn bằng 6 đường chuyền phá tuyến phòng ngự, nhiều nhất trong các trận thuộc bảng A đến H ở lượt mở màn. Anh còn có 5 đường chuyền phá tuyến dẫn tới cú sút, đồng hạng cao nhất ở nhóm trận này. Tây Ban Nha không phát sinh ca chấn thương mới sau trận gặp Cape Verde. Victor Muñoz vẫn gặp vấn đề cơ và là trường hợp đáng chú ý nhất trong danh sách chấn thương của đội. Lamine Yamal hoàn toàn bình phục nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất. Dữ liệu dự đoán trận đấu đánh giá Tây Ban Nha có khả năng giành chiến thắng cao vượt trội Ả Rập Xê Út. Tây Ban Nha còn trận cuối vòng bảng gặp Uruguay vào ngày 27/6 theo giờ Việt Nam.