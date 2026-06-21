Hơn hai thập kỷ đi và ghi lại vẻ đẹp Việt Nam của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ

Sáng 21/6, tại Đường sách TP.HCM (phường Sài Gòn, TP.HCM), triển lãm ảnh cá nhân "Hồ Vũ - Góc nhìn nửa thế kỷ" khai mạc, thu hút đông đảo đồng nghiệp, học trò, người yêu nhiếp ảnh và công chúng đến tham quan.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ, tên đầy đủ Hồ Lê Hoàng Vũ, sinh năm 1976. Ông hiện là Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II và là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), triển lãm là dịp để nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ nhìn lại chặng đường hơn hai thập kỷ cầm máy, ghi lại vẻ đẹp của con người và cuộc sống trên khắp mọi miền đất nước.
Hơn 20 năm rong ruổi với máy ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ đã đi qua nhiều vùng đất từ miền núi phía Bắc, miền Trung nắng gió đến miền Tây sông nước và TP.HCM năng động.
Trong 50 tác phẩm được trưng bày, người xem bắt gặp những khoảnh khắc đời thường dung dị nhưng giàu cảm xúc. Đó là nụ cười của người lao động, những mùa vụ trên đồng ruộng, nhịp sống nơi phố thị hay nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Mỗi bức ảnh như một lát cắt thời gian được lưu giữ bằng ánh sáng, phản ánh vẻ đẹp bình dị của con người Việt Nam trong lao động và cuộc sống thường ngày.
Nhiều người dừng lại khá lâu trước những tác phẩm ghi lại đời sống lao động và văn hóa vùng miền.
Một khách tham quan dùng máy ảnh lưu lại bức ảnh yêu thích tại triển lãm.
Nhiều tác phẩm thu hút người xem bởi những khoảnh khắc chân thực về con người và cuộc sống Việt Nam.
Bên cạnh không gian trưng bày tác phẩm, triển lãm còn diễn ra chương trình giao lưu, tọa đàm với sự tham gia của các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, giảng viên, sinh viên và những người yêu nghệ thuật.
Tại chương trình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ chia sẻ về hành trình hơn 20 năm theo đuổi nhiếp ảnh, những chuyến đi thực tế trên khắp mọi miền đất nước cũng như quan điểm sáng tác lấy con người và đời sống làm trung tâm. Nhiều câu chuyện phía sau các tác phẩm được tác giả kể lại, giúp người xem hiểu thêm về giá trị tư liệu, văn hóa và cảm xúc mà mỗi khuôn hình lưu giữ.
Khách mời trao đổi về nhiếp ảnh, báo chí và vai trò của nghệ thuật trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Không chỉ là nơi giới thiệu hành trình sáng tác của tác giả, triển lãm còn mang thông điệp sẻ chia với cộng đồng thông qua hoạt động đấu giá một số tác phẩm nghệ thuật.
Toàn bộ nguồn kinh phí thu được từ hoạt động này sẽ được đóng góp vào Quỹ học bổng Trần Lâm của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, nhằm hỗ trợ sinh viên ngành Báo chí và Truyền thông đa phương tiện có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi việc học.
Một điểm đáng chú ý của triển lãm là sự kiện được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ban hành quyết định bảo trợ. Đây là sự ghi nhận của tổ chức nghề nghiệp đối với quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng như những đóng góp của ông Hồ Vũ trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Tại triển lãm, đại diện Ban tổ chức đã công bố và trao quyết định cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ.
Bên cạnh công tác đào tạo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Vũ còn được biết đến qua nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải trong nước và quốc tế như Huy chương Vàng UPI (Anh), Huy chương Bạc DPI (Serbia), Huy chương Bạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật TP.HCM lần thứ 39 năm 2014, Giải Nhất cuộc thi "Ảnh đẹp Lào Cai" năm 2015, Giải Nhì ảnh bộ cuộc thi "Di sản văn hóa TP.HCM" năm 2015, Giải Nhì cuộc thi ảnh "Giá trị điều Việt Nam" năm 2016...