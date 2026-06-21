XSKH 21/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/6/2026   

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 21/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 21/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/6/2026 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21/6/2026

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- XSKH 17/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 17/6/2026 với giải đặc biệt là 089399 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 17/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 17/6/2026.

- XSKH 14/6/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 14/6/2026 có giải đặc biệt là 309580 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 14/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 14/6/2026.

- XSKH 10/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 10/6/2026 như sau:

XSKH 10/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 10/6/2026.

- XSKH 7/6/2026

Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng có giải đặc biệt là 838736 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 7/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 7/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho các vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Nơi lĩnh thưởng XSKH

Người trúng thưởng xổ số Khánh Hòa (XSKH) có thể đến trực tiếp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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