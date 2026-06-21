XSMT 21/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay chủ nhật ngày 21/6/2026

XSMT 21/6. XS miền Trung chủ nhật hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 21/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 21/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 21/6/2026 - Xổ số miền Trung chủ nhật - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả XSMT ngày 19/6/2026, XS miền Trung thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả XSMT ngày 17/6/2026, XS miền Trung thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 17/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 17/6/2026.

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Kết quả XSMT ngày 16/6/2026, XS miền Trung thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 16/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 16/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: Kết quả XSMT sẽ được quay thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng gồm các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: Kết quả XSMT sẽ có các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật, XSMT sẽ quay thưởng ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

Cơ cấu giải thưởng của XSMT được phân chia thành nhiều hạng mục với giá trị hấp dẫn, cụ thể như sau:

- Đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải Tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các giải chính, người chơi còn có cơ hội nhận:

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải dành cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt và khác duy nhất số đầu tiên, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải Khuyến khích: 45 giải cho các vé chỉ sai 1 chữ số bất kỳ so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Hằng ngày, kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực tổ chức quay số và công bố trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương từ khoảng 17h15.

- Bên cạnh việc theo dõi qua truyền hình, người chơi cũng có thể tra cứu kết quả bằng cách nhắn tin đến tổng đài. Tuy nhiên, phương thức này sẽ tính cước theo quy định của nhà mạng.

- Để cập nhật kết quả nhanh, đầy đủ và không mất phí, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn. Đây là địa chỉ được nhiều người lựa chọn để theo dõi kết quả XSMT mỗi ngày.

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