XSMT 20/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 20/6/2026

XSMT 20/6. XS miền Trung thứ 7 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 20/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 20/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 20/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 7 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả XSMT ngày 18/6/2026, XS miền Trung thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả XSMT ngày 17/6/2026, XS miền Trung thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

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Kết quả XSMT ngày 16/6/2026, XS miền Trung thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 16/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 16/6/2026.

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Kết quả XSMT ngày 15/6/2026, XS miền Trung thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 15/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 15/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: XSMT sẽ quay thưởng ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXSMT sẽ được quay thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: XSMT sẽ quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXSMT sẽ quay thưởng gồm các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: XSMT sẽ quay thưởng ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXSMT sẽ có các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật, XSMT sẽ quay thưởng ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người nhận giải cần lưu ý thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, người chơi phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục, nếu quá hạn vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng thưởng và thực hiện chi trả đầy đủ trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng bởi các công ty XSKT trong khu vực và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình địa phương, thường bắt đầu từ 17h15 mỗi ngày, giúp người chơi theo dõi minh bạch và kịp thời.

- Ngoài việc xem trực tiếp trên truyền hình, người chơi còn có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ theo quy định.

- Để tra cứu nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí, người chơi có thể truy cập website vtcnews.vn. Đây là kênh thông tin uy tín, hỗ trợ cập nhật kết quả mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.

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