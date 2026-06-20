XSMB 20/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 20/6/2026

XSMB 20/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 20/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Nam Định. Kết quả XSMB 20/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 20/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 20/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 7 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXSMB ngày 18/6/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 18/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/6/2026.

- XSMB 17/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 17/6/2026

KQXSMB ngày 17/6/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 17/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/6/2026.

- XSMB 16/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 16/6/2026

KQXSMB ngày 16/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 16/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/6/2026.

- XSMB 15/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 15/6/2026

KQXSMB ngày 15/6/2026, XS miền Bắc thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 15/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: XSMB sẽ được mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: KQXSMB sẽ mở thưởng ở Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: XSMB sẽ quay số tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: KQXSMB sẽ tiếp tục mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: XSMB sẽ quay thưởng ở Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: KQXSMB sẽ mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: XSMB sẽ quay số ở Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

- Vé trúng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực thanh toán.

- Người chơi nên kiểm tra kỹ thời hạn của vé và chủ động làm thủ tục nhận thưởng đúng quy định để đảm bảo quyền lợi, tránh trường hợp bị mất giải đáng tiếc.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể liên hệ trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để làm thủ tục nhận giải. Vé cần được giữ nguyên vẹn, không tẩy xóa, không rách hoặc chắp vá và vẫn còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá hạn sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, tương ứng 10% giá trị giải thưởng.

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