XSMB 18/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - Trực tiếp KQXSMB

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 18/6/2026

XSMB 18/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 18/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. Kết quả XSMB 18/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 18/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 18/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 5 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXSMB ngày 16/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 16/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/6/2026.

- XSMB 15/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 15/6/2026

KQXSMB ngày 15/6/2026, XS miền Bắc thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 15/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/6/2026.

- XSMB 14/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 14/6/2026

KQXSMB ngày 14/6/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 14/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/6/2026.

- XSMB 13/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 13/6/2026

KQXSMB ngày 13/6/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 13/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: XSMB sẽ quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: XSMB sẽ mở thưởng ở Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: XSMB sẽ quay số tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: XSMB sẽ tiếp tục mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: XSMB sẽ quay thưởng ở Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: XSMB sẽ mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: XSMB sẽ quay số ở Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi thuận tiện theo dõi kết quả hằng ngày, lịch quay số mở thưởng của ba miền được sắp xếp theo các khung giờ cố định và diễn ra liên tục từ chiều đến tối.

- Xổ số miền Nam là khu vực mở thưởng đầu tiên trong ngày, thường bắt đầu từ khoảng 16h15 đến 16h35.

- Xổ số miền Trung được tổ chức tiếp theo, với thời gian quay số từ 17h15 đến 17h35. Kết quả các giải sẽ được công bố lần lượt ngay trong quá trình quay thưởng.

- Xổ số miền Bắc là khu vực quay số cuối cùng, diễn ra từ 18h15 đến 18h35 mỗi ngày. Đây cũng là kỳ quay thu hút đông đảo người chơi theo dõi vào buổi tối.

Lưu ý: Khi dò kết quả, người chơi cần đối chiếu đúng theo đài phát hành tờ vé số đã mua. Vé số của miền nào chỉ được kiểm tra với bảng kết quả của miền đó để đảm bảo chính xác và đúng quy định.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Người yêu thích xổ số có thể cập nhật KQXSMB hằng ngày thông qua các chương trình quay số mở thưởng được phát trực tiếp từ khoảng 18h15. Kết quả từng giải sẽ được công bố liên tục ngay trong thời gian quay thưởng để người xem dễ dàng theo dõi.

- Bên cạnh hình thức xem trực tiếp, người chơi cũng có thể nhận kết quả XSMB qua dịch vụ tin nhắn SMS của các tổng đài hỗ trợ. Tuy nhiên, phương thức này sẽ áp dụng mức phí theo quy định của nhà mạng.

- Để tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác và không mất phí, người chơi có thể theo dõi trên website VTC News tại vtcnews.vn. Đây là một trong những kênh thông tin quen thuộc, hỗ trợ cập nhật kết quả xổ số mỗi ngày một cách thuận tiện.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.