Nhóm chuyên gia Mỹ lưu giữ nhiều kỷ vật chiến trường, có thể giúp tìm mộ liệt sĩ

(VTC News) -

Sáng 18/6, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, nhóm chuyên gia thuộc Dự án Sáng kiến tìm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh của Đại học Công nghệ Texas (Mỹ) cho biết đang lưu giữ nhiều hồ sơ, kỷ vật chiến tranh có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM trao đổi với các chuyên gia Đại học Công nghệ Texas về những tài liệu hỗ trợ quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Trong số đó có những lá thư tay, giấy khen và giấy tờ cá nhân được thu giữ trên chiến trường từ nhiều thập kỷ trước.

Theo luật sư Tạ Thu Phong - đại diện dự án tại Việt Nam, nhiều kỷ vật hiện vẫn còn nguyên dấu vết của chiến tranh.

"Đây là những kỷ vật có giá trị tinh thần rất lớn đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ", ông Phong thông tin.

Ngoài các kỷ vật cá nhân, nhóm nghiên cứu còn đang lưu giữ nhiều hồ sơ chiến trường có thể hỗ trợ việc xác định danh tính và nơi an táng của các liệt sĩ.

Đáng chú ý, trong số này có những hồ sơ chỉ dẫn địa điểm chôn cất với mô tả khá cụ thể về vị trí các ngôi mộ, khoảng cách đến đường đi, sông suối hoặc các mốc địa hình lân cận.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cung cấp thông tin về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Bên cạnh đó là các hồ sơ ghi nhận thông tin quân nhân hy sinh, mất tích với nhiều dữ liệu như họ tên, quê quán, đơn vị công tác, thời gian và địa điểm hy sinh.

Theo các chuyên gia, việc đối chiếu những nguồn tư liệu này với dữ liệu hiện có của Việt Nam có thể giúp mở thêm các hướng xác minh, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết, thành phố đang đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, phạm vi tìm kiếm được triển khai trên toàn TP.HCM, bao gồm cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

TS Stephen F. Maxner - Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson chia sẻ tại buổi làm việc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, mặc dù đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ nhờ các nguồn tư liệu lịch sử, trên địa bàn vẫn còn nhiều khu mộ, hố chôn tập thể chưa được xác định.

Riêng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan, chuyên gia tiếp tục rà soát, xác minh những nguồn thông tin liên quan đến các hố chôn tập thể được cho là hình thành sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ông Trung cho biết thành phố rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia trong việc khai thác dữ liệu của quân đội Mỹ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước đây cũng như thông tin từ các cựu binh Hoa Kỳ, Australia nhằm bổ sung thêm manh mối phục vụ công tác tìm kiếm.

Trao đổi tại buổi làm việc, TS Stephen F. Maxner - Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson (VNCA, thuộc Đại học Công nghệ Texas) khẳng định, đơn vị sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Luật sư Tạ Thu Phong chia sẻ tài liệu tại buổi làm việc.

Đoàn làm việc dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt lĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, những thông tin từ các chuyên gia Đại học Công nghệ Texas là tư liệu quý giá trong hành trình đưa các liệt sĩ về với đất mẹ.

Theo ông Maxner, trung tâm hiện đang khai thác nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như hồ sơ lưu trữ của Việt Nam và Hoa Kỳ, không ảnh, ảnh vệ tinh, báo cáo tác chiến và báo cáo hằng ngày của quân đội Mỹ.

Các nguồn tư liệu này được đối chiếu, kiểm chứng từ nhiều phía để xây dựng các báo cáo có độ tin cậy cao, phục vụ công tác xác minh và tìm kiếm thực địa.

Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi dữ liệu, xây dựng cơ chế phối hợp và tổ chức các hội thảo chuyên sâu nhằm khai thác hiệu quả hơn các nguồn tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.