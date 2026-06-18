Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 18/6/2026 - XSQT hôm nay 18/6

XSQT 18/6. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 18/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 18/6/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 18/6/2026

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- XSQT 11/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 với giải đặc biệt là 661167 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 11/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 11/6/2026.

- XSQT 4/6/2026

Kết quả xổ số ngày 4/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng có giải đặc biệt là 155504 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 4/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 4/6/2026.

- XSQT 28/5/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 28/5/2026 có giải đặc biệt là 701386 các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQT 28/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 28/5/2026.

- XSQT 21/5/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng ngày 21/5/2026 như sau:

XSQT 21/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 21/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày mở thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm đài Phú Yên và Huế sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ tổ chức quay số mở thưởng.- XSMT thứ Tư gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Bình, Quảng Tr, Bình Định sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ thực hiện quay thưởng.

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