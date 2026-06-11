Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/6/2026 - XSQT 11/6

XSQT 11/6. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 11/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/6/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 11/6/2026

Xem lại KQXSQT các kỳ trước

- XSQT 4/6/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng ngày 4/6/2026 như sau:

XSQT 4/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 4/6/2026.

- XSQT 28/5/2026

Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng có giải đặc biệt là 701386 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 28/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 28/5/2026.

- XSQT 21/5/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 21/5/2026 có giải đặc biệt là 475351 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQT 21/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 21/5/2026.

- XSQT 14/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công bố kết quả xổ số ngày 14/5/2026 với giải đặc biệt là 364631 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 14/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 14/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải đảm bảo nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá hạn này, vé trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Phú Yên, Huế sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.