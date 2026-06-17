XSMB 17/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay - Trực tiếp KQXSMB

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 17/6/2026

XSMB 17/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 17/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Bắc Ninh. Kết quả XSMB 17/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 17/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 17/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 4 - XSMB trực tiếp mới nhất

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- XSMB 15/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 15/6/2026

KQXSMB ngày 15/6/2026, XS miền Bắc thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 15/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/6/2026.

- XSMB 14/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 14/6/2026

KQXSMB ngày 14/6/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 14/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/6/2026.

- XSMB 13/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 13/6/2026

KQXSMB ngày 13/6/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 13/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/6/2026.

- XSMB 12/6. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 12/6/2026

KQXSMB ngày 12/6/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 12/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: XSMB quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: XSMB mở thưởng ở Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: XSMB quay số tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: XSMB tiếp tục mở thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: XSMB quay thưởng ở Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: XSMB mở thưởng tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ nhật: XSMB quay số ở Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người sở hữu vé trúng thưởng XSMB cần thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Khi quá thời gian quy định, tờ vé sẽ không còn hiệu lực và không được giải quyết trả thưởng. Vì vậy, người chơi nên kiểm tra kết quả thường xuyên và hoàn tất việc lĩnh thưởng đúng hạn để đảm bảo quyền lợi của mình.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Người chơi có thể theo dõi KQXSMB mỗi ngày thông qua chương trình quay số mở thưởng được phát sóng trực tiếp bởi các công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Thời gian quay thưởng thường bắt đầu từ khoảng 18h15, giúp người xem cập nhật kết quả ngay sau khi từng giải được công bố.

- Ngoài cách xem trực tiếp, kết quả XSMB cũng có thể được tra cứu qua tin nhắn gửi đến tổng đài. Tuy nhiên, phương thức này sẽ phát sinh cước phí theo quy định của nhà mạng.

- Nếu muốn cập nhật kết quả nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí, người chơi có thể truy cập website VTC News tại vtcnews.vn. Đây là địa chỉ quen thuộc được nhiều người lựa chọn để theo dõi kết quả xổ số hằng ngày một cách thuận tiện.

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