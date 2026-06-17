Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/6/2026 - XSCT 17/6

XSCT 17/6. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/6/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 17/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 17/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/6/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 17/6/2026

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- XSCT 10/6/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) ngày 10/6/2026 có giải đặc biệt là 364957 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCT 10/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 10/6/2026.

- XSCT 3/6/2026

Kết quả xổ số ngày 3/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng có giải đặc biệt là 783481 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 3/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 3/6/2026.

- XSCT 27/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 27/5/2026 với giải đặc biệt là 007940 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 27/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 27/5/2026.

- XSCT 20/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 20/5/2026 như sau:

XSCT 20/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 20/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Nơi lĩnh thưởng XSCT

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ

Địa chỉ: 29 đường Cách Mạng Tháng 8, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Hotline: 0915 917 159.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước, Long An sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.