Đề xuất doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm được nộp thuế khoán: Cục Thuế nói gì?

(VTC News) -

Từ ngày 1/1/2026, hình thức thuế khoán được xóa bỏ, 100% hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế. Tuy nhiên, mới đây, một số chuyên gia, hiệp hội đã đề nghị nghiên cứu cho thực hiện chính sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh có mức doanh thu năm dưới 5 tỷ đồng.

Tại Công văn 5272 gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính mới đây, Văn phòng Chính phủ nêu ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nghiên cứu các kiến nghị.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế trả lời tại họp báo.

Trả lời vấn đề này tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính sáng nay (17/6), ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, cơ quan thuế ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi hơn cho người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, việc bỏ thuế khoán và chuyển sang cơ chế hộ kinh doanh tự kê khai, tự xác định doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thuế là nội dung được triển khai theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ.

Trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế, cơ quan thuế đã nghiên cứu kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu thực hiện.

Về chính sách cụ thể, ông Sơn cho biết, điểm thay đổi lớn nhất hiện nay không nằm ở thuế suất mà ở phương thức quản lý. Trước đây hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế, trong khi hiện nay ngưỡng này đã được nâng lên dưới 1 tỷ đồng. Đối với các hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng, việc thực hiện nghĩa vụ thuế được áp dụng theo quy định mới.

"Tỷ suất thuế tính trên doanh thu cơ bản không thay đổi, điểm khác biệt là hộ kinh doanh tự xác định doanh thu hàng tháng hoặc hàng quý để kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế", ông Mai Sơn cho hay.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, thời gian qua Tổng cục Thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ triển khai nhiều công cụ hỗ trợ như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số, khai thuế, nộp thuế điện tử và các gói giải pháp tích hợp phù hợp với từng loại hình, quy mô kinh doanh, trong đó có nhiều gói miễn phí.

"Tổng kết giai đoạn đầu triển khai cho thấy 98% hộ kinh doanh đã kê khai kịp thời và đúng quy định. Cơ quan thuế cũng theo sát từng hồ sơ, từng hộ kinh doanh để hỗ trợ, tránh những băn khoăn liên quan đến xử phạt trong thời gian đầu thực hiện", ông Sơn nói.

Đánh giá về kết quả bước đầu, đại diện Cục Thuế cho rằng, sự thích ứng của hộ kinh doanh cùng sự hỗ trợ từ cơ quan thuế, các nhà cung cấp giải pháp và cơ quan báo chí đã mang lại những tín hiệu tích cực.

Trên cơ sở đó, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định trong dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn và quy trình quản lý thuế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, gia tăng tiện ích cho người nộp thuế.

"Cơ quan thuế sẽ tiếp tục tập trung cải thiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để mở rộng quy mô hỗ trợ và nâng cao tính tiện ích cho hộ kinh doanh", ông Sơn khẳng định.

Theo ông, hình thức kê khai giúp hộ kinh doanh nhận thấy rõ lợi ích so với cơ chế thuế khoán trước đây, nhất là trong việc cập nhật kịp thời doanh thu thực tế, hạn chế tình trạng doanh thu thay đổi nhưng không được điều chỉnh tương ứng như trước, từ đó giảm nguy cơ phát sinh hành vi trốn thuế.

"Sự minh bạch của cơ chế kê khai sẽ góp phần hình thành một vòng tròn khép kín trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế", ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, các chủ trương và quy định hiện hành cơ bản đã phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định tại nghị định, thông tư hướng dẫn và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh.

Cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để mở rộng các công cụ hỗ trợ, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế và nhận thấy những lợi ích của phương thức quản lý mới.

"Khi có những đề xuất thực sự giúp tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định", ông Mai Sơn cho biết.

Cũng liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã ghi nhận đề xuất nâng ngưỡng doanh thu từ 1 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng/năm cùng một số kiến nghị cụ thể khác. Cơ quan quản lý nghiên cứu, đánh giá và nếu cần thiết sẽ đề xuất điều chỉnh phù hợp.