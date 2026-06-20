Hội nghị khoa học 2026 - 'Xu hướng mới Synbiotic & Dinh dưỡng đầu đời'

(VTC News) -

Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Danone cùng Hội Nhi khoa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026 với chủ đề “Xu hướng mới Synbiotic & Dinh dưỡng đầu đời hỗ trợ miễn dịch, não bộ và phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ”.

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam ngày càng gia tăng, việc thiết lập nền tảng miễn dịch cho trẻ từ đầu đời trở thành mối quan tâm lớn. Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của hệ vi sinh đường ruột với sức khỏe lâu dài của trẻ, cùng bằng chứng khoa học mới về Synbiotic đặc chế.

Phó Giáo sư Amber Chiou (Viện Nghiên cứu thực phẩm Tương Lai, Đại học Bách khoa Hồng Kông) chia sẻ: "Trẻ sinh mổ có cấu trúc hệ vi sinh đường ruột khác với trẻ sinh thường, đặc biệt là lượng lợi khuẩn Bifidobacteria thấp hơn.

Công thức dinh dưỡng chứa Synbiotic đặc chế giúp hỗ trợ thiết lập hệ vi sinh đường ruột theo hướng thuận lợi hơn, thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi và giúp điều hòa đáp ứng miễn dịch. Nhờ đó, hệ vi sinh đường ruột của trẻ sinh mổ có xu hướng phát triển gần hơn với trẻ sinh thường, góp phần tạo nền tảng cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh.”

Hội nghị khẳng định cam kết dài hạn của Danone và Hội Nhi khoa Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em, mang đến giải pháp dinh dưỡng dựa trên khoa học thực chứng, đồng hành cùng gia đình Việt trên hành trình mang lại khởi đầu khỏe mạnh, trọn vẹn yêu thương.