Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/6/2026 - Trực tiếp XSDNA 20/6

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 20/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSDNA 17/6/2026
Kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNA) ngày 17/6/2026 có giải đặc biệt là 801196 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSDNA 13/6/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 13/6/2026 như sau:
- XSDNA 10/6/2026
Kết quả xổ số ngày 10/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 446670 và các hạng giải khác như sau:
- XSDNA 6/6/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 6/6/2026 với giải đặc biệt là 390165 và các hạng giải khác như sau:
- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa.
- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày quay thưởng. Nếu quá hạn này, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.
- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Trường hợp một vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.
- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.
- XSMT thứ Hai gồm đài Huế, Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba gồm đài Đắk Lắk, Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông thực hiện quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.
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