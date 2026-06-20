(VTC News) -

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 20/6 ghi nhận mức giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua ở thị trường trong nước, đưa giá thu mua xuống 136.000 - 138.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Đắk Nông, giá hồ tiêu thu mua ở mức 138.000 đồng/kg, lần lượt giảm 2.500 đồng/kg và 2.000 đồng/kg. Đây vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước.

Tại Gia Lai, giá tiêu giảm 2.000 đồng/kg, xuống 136.000 đồng/kg. Tương tự, các tỉnh Bình Phước và Đồng Nai cũng ghi nhận mức giá 136.000 đồng/kg, cùng giảm 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu chứng kiến mức điều chỉnh mạnh nhất khi giảm đến 3.000 đồng/kg, xuống còn 136.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 20/6: Trong nước quay đầu giảm. (Ảnh minh họa)

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 20/6

Thị trường Giá thu mua ngày 20/6 (Đơn vị: VNĐ/kg) Thay đổi so với ngày hôm trước (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 138.000 -2.500 Gia Lai 136.000 -2.000 Đắk Nông 138.000 -2.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 136.500 -3.000 Bình Phước 136.000 -2.000 Đồng Nai 136.000 -2.000

Giá tiêu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay tại các quốc gia sản xuất lớn và giá hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu tiếp tục duy trì sự ổn định.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia đạt 9.350 USD/tấn, cao nhất trong số các nguồn cung chính trên thị trường. Tiếp đến là tiêu đen Lampung của Indonesia với 7.175 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.200 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570, hiện ở mức 5.850 USD/tấn.

Bảng giá tiêu đen thế giới hôm nay 20/6

Tên loại Giá ngày 20/6 (USD/tấn) Tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.175 Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.850 Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA 9.350 Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) 6.100 Tiêu đen Việt Nam (550 g/l) 6.200

Đối với tiêu trắng, Malaysia ASTA tiếp tục dẫn đầu với mức giá 12.250 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.260 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam đi ngang với mức giá 9.000 USD/tấn.

Bảng giá tiêu trắng thế giới hôm nay

Tên loại Giá ngày 20/6 (USD/tấn) Tiêu trắng Muntok (Indonesia) 9.260 Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 Tiêu trắng Việt Nam 9.000

Nhận định thị trường

Giá hồ tiêu trong nước ngày 20/6/2026 đồng loạt giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi ngày neo ở mức cao. Mặc dù vậy, mặt bằng giá hiện nay vẫn được đánh giá là khá hấp dẫn đối với người trồng tiêu.

Trên thế giới, giá hồ tiêu được dự báo sẽ chịu tác động từ nhiều yếu tố như nhu cầu mua hàng của các thị trường nhập khẩu lớn, biến động tỷ giá, chi phí vận chuyển quốc tế cũng như khả năng thu mua và xuất khẩu của doanh nghiệp.

Đây sẽ là những nhân tố quyết định xu hướng tăng hay giảm của giá tiêu trong những tuần tới.