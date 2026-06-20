Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/6/2026 - XSHCM thứ Bảy ngày 20/6

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 20/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSHCM 15/6/2026
Kết quả xổ số TP.HCM (XSHCM) ngày 15/6/2026 có giải đặc biệt là 285122 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSHCM 13/6/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 13/6/2026 như sau:
- XSHCM 8/6/2026
Kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 925261 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSHCM 6/6/2026
Kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/6/2026 có giải đặc biệt là 094580 và các hạng giải khác như sau:
- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa.
- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày tính từ ngày quay thưởng. Nếu quá hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.
- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Trường hợp một vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.
- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.
- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.
- Thứ 3: Đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 4: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 5: Do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 6: Gồm đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long thực hiện quay số mở thưởng.
- Thứ 7: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước và Long An quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang thực hiện quay số mở thưởng.
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