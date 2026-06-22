Kết quả xổ số Huế hôm nay 22/6/2026 - XSTTH thứ Hai ngày 22/6

Kết quả xổ số Huế hôm nay 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 22/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 22/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 22/6/2026 - Xổ số Huế thứ 2 ngày 22/6/2026

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- XSTTH 15/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng ngày 15/6/2026 như sau:

XSTTH 15/6, kết quả xổ số Huế ngày 15/6/2026.

- XSTTH 14/6/2026

Kết quả xổ số ngày 14/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng có giải đặc biệt là 028536 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 14/6, kết quả xổ số Huế ngày 14/6/2026.

- XSTTH 8/6/2026

Kết quả xổ số Huế (XSTTH) ngày 8/6/2026 có giải đặc biệt là 744184 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 8/6, kết quả xổ số Huế ngày 8/6/2026.

- XSTTH 7/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 7/6/2026 với giải đặc biệt là 666379 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 7/6, kết quả xổ số Huế ngày 7/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trúng hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Huế và Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Ninh Thuận và Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ thực hiện quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả xổ số Huế hôm nay được cập nhật khi nào?

Kết quả được cập nhật trực tiếp từ thời điểm quay số mở thưởng lúc 17h15 và hoàn thiện ngay sau khi công bố giải đặc biệt.

Làm sao để tra cứu KQXSTTH nhanh nhất?

Để tra cứu kết quả XSTTH nhanh và chính xác nhất, người chơi có thể truy cập vào website VTC News https://vtcnews.vn/tieu-diem/xo-so-hue.html để xem trực tiếp kết quả xổ số từ trường quay vào khung giờ quay số mở thưởng là 17h15 thứ Hai và Chủ nhật hàng tuần hoặc xem lại các kỳ quay thưởng trước.

Trúng vé số Huế nhận thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Huế hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 22/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.