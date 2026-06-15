Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 15/6/2026 - XSTTH thứ Hai ngày 15/6

Kết quả xổ số Huế hôm nay 15/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 15/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 15/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 15/6/2026 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 15/6/2026

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- XSTTH 8/6/2026

Kết quả xổ số ngày 8/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng có giải đặc biệt là 744184 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 8/6, kết quả xổ số Huế ngày 8/6/2026.

- XSTTH 7/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng ngày 7/6/2026 như sau:

XSTTH 7/6, kết quả xổ số Huế ngày 7/6/2026.

- XSTTH 1/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 1/6/2026 với giải đặc biệt là 013428 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 1/6, kết quả xổ số Huế ngày 1/6/2026.

- XSTTH 31/5/2026

Kết quả xổ số Huế (XSTTH) ngày 31/5/2026 có giải đặc biệt là 371354 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 31/5, kết quả xổ số Huế ngày 31/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng/vé, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Huế (XSTTH), Phú Yên (XSPY).

- Thứ Ba: Quảng Nam (XSQNA), Đắk Lắk (XSDLK).

- Thứ Tư: Khánh Hòa (XSKH), Đà Nẵng (XSDNA).

- Thứ Năm: Quảng Trị (XSQT), Quảng Bình (XSQB), Bình Định (XSBDI).

- Thứ Sáu: Ninh Thuận (XSNT), Gia Lai (XSGL).

- Thứ Bảy: Quảng Ngãi (XSQNG), Đắk Nông (XSDNO), Đà Nẵng (XSDNA).

- Chủ nhật: Khánh Hòa (XSKH), Huế (XSTTH), Kon Tum (XSKT).

Câu hỏi thường gặp về xổ số Huế (XSTTH)

Xổ số Huế quay lúc mấy giờ?

Xổ số Huế được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 thứ Hai và Chủ nhật hàng tuần.

Vé số Huế trúng thưởng nhận ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng.

Thời hạn nhận thưởng vé số Huế là bao lâu?

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời gian này, vé số trúng không còn giá trị đổi thưởng.

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