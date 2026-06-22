Sơ đồ 5 tuyến metro mới ở Hà Nội do Vinhomes - Vinspeed làm tổng thầu EPC

Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.
5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng. Đây là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển từ đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.
Liên danh Vinhomes - VinSpeed được giao làm tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công) 5 dự án. Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành các tuyến vào năm 2030.
Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park và các khu vực động lực phát triển của Thủ đô.
Đồng thời, trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
Mạng lưới cũng được kết nối với các tuyến số 3 và 5, tạo hệ thống giao thông công cộng liên thông.
Tuyến số 1 dài 81 km, tổng vốn đầu tư 389.527 tỷ đồng, đi qua các xã, phường: Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài. Đây là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc - Nam, kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia (đường sắt cao tốc) và quốc tế (sân bay Nội Bài).
Tuyến số 2 dài 56,5 km, tổng vốn đầu tư 271.708 tỷ đồng, đi qua các xã, phường: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa. Tuyến này đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại biểu tượng, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với lõi di sản kinh tế - văn hóa trung tâm, phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế mật độ cao.
Tuyến số 8 dài 91 km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 66km. Tuyến này kết nối Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá, với tổng mức đầu tư đoạn thuộc Hà Nội khoảng 317.393 tỷ đồng. Đây là hành lang Đông - Tây chiến lược, mắt xích quan trọng nhất kết nối "hạt nhân" khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất và logistics năng động tại phía đông, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ.
Tuyến số 10 kết nối Cổ Loa - Võ Chí Công - Times City - Cổ Loa, dài 43 km, tổng vốn đầu tư 206.786 tỷ đồng. Vai trò chủ đạo của tuyến này là vành đai giao thông thông minh, kết nối các đô thị và các cực tăng trưởng mới, giúp giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống giao thông nội đô lịch sử.
Tuyến số 14 dài khoảng 32 km, trong đó khoảng 27 km thuộc địa phận Hà Nội, kết nối cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park. Tổng mức đầu tư đoạn thuộc Hà Nội khoảng 129.842 tỷ đồng. Tuyến metro này kết nối khu vực phía tây với các đại đô thị đa mục tiêu phía đông, tạo ra chuỗi giá trị đô thị hiện đại và nâng cao tính khả dụng của mô hình đô thị 15 phút.