Thủ tướng dự lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê, 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 22/6, tại điểm cầu phường Việt Hưng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị TP Hà Nội.

Lễ khởi công được tổ chức tại điểm cầu chính là dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng, cùng các điểm cầu trực tuyến tại phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự lễ khởi công tại điểm cầu phường Việt Hưng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu những bước triển khai đầu tiên của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với hai động lực chiến lược của Thủ đô: phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Trong quy hoạch mới, Hà Nội định hướng phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km, trở thành hệ thống hạ tầng khung giữ vai trò dẫn dắt phát triển không gian đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường sắt đô thị, đường sắt đô thị theo mô hình TOD. 5 tuyến ưu tiên sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường và sự chủ động của Hà Nội trong việc làm chủ hạ tầng chiến lược.

5 dự án đường sắt đô thị được khởi công gồm:

Tuyến số 1 (Sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài): Đây là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc - Nam, kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia (đường sắt cao tốc) và quốc tế (sân bay Nội Bài).

Tuyến số 2 (Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Sân vận động Hùng Vương): Đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại biểu tượng, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với lõi di sản kinh tế - văn hóa trung tâm, phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế mật độ cao.

Tuyến số 8 (Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá): Đây là hành lang Đông - Tây chiến lược, mắt xích quan trọng nhất kết nối "hạt nhân" khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất và logistics năng động tại phía Đông, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ.

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Tuyến số 10 (Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa): Vai trò chủ đạo của tuyến này là vành đai giao thông thông minh, kết nối các đô thị và các cực tăng trưởng mới, giúp giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống giao thông nội đô lịch sử.

Tuyến số 14 (Đoạn từ Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park): Là tuyến kết nối khu vực phía Tây với các đại đô thị đa mục tiêu phía Đông, tạo ra chuỗi giá trị đô thị hiện đại và nâng cao tính khả dụng của mô hình đô thị 15 phút.

Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.

Song song với các dự án giao thông, thành phố đồng thời khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp, là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội, từng bước hình thành một phân khúc nhà ở bền vững, đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên và các nhóm dân cư có nhu cầu thực về chỗ ở.

Riêng dự án nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.562 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Vinhomes, công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội dự lễ khởi công.

Đối với lĩnh vực nhà ở, 3 dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội, từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê.

Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Để triển khai các dự án có quy mô đặc biệt lớn, Hà Nội chủ trương huy động tối đa nguồn lực xã hội, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và khả năng triển khai các dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn. Trong đó, liên danh hai công ty Vinhomes - VinSpeed thuộc hệ sinh thái Vingroup đảm nhận vai trò tổng thầu EPC đối với 5 tuyến đường sắt đô thị.

Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, liên danh tổng thầu EPC đã chủ động tiến hành khảo sát trước các tuyến, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị thi công TBM với khối lượng lớn. Liên danh cũng đã đặt mua thêm các thiết bị máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe để vận chuyển đất đào mùn khoan.

Hiện tại, Vinhomes - VinSpeed đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để lên thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm về thi công hầm TBM trên thế giới để chuẩn bị cho việc thi công. Song song đó,liên danh tổng thầu EPC cũng đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển, an toàn chạy tàu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt và vận hành.

Sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân cũng thể hiện tinh thần đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô và đất nước.

Với kinh nghiệm triển khai các dự án đô thị quy mô lớn trên cả nước, cùng định hướng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực hạ tầng giao thông tốc độ cao, các doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ góp phần cùng thành phố thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, qua đó hiện thực hóa các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đô thị theo định hướng TOD và bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô.