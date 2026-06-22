DIFF 2026 đêm 4: Đức khuấy động sông Hàn, Ma Cao kể Tây Du Ký bằng pháo hoa

(VTC News) -

Nếu ba đêm đầu là những câu chuyện về Thiên nhiên, Di sản và Văn hóa thì đêm thi thứ tư với chủ đề “Sáng tạo” mở ra không gian nơi những ý tưởng táo bạo được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ của ánh sáng.

Cuộc đối đầu giữa Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG (Đức) và Apple Pyrotechnics Co., Ltd (Ma Cao, Trung Quốc) mang đến hai cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt, nhưng đều hướng đến việc vượt qua mọi giới hạn của nghệ thuật pháo hoa.

Không chỉ "nóng" trên khán đài, DIFF 2026 còn tiếp tục tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch Đà Nẵng. Theo thống kê, sau ba đêm thi đầu tiên, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã phục vụ hơn 326.000 lượt khách, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 136.000 lượt, tăng 33,7%, khách nội địa đạt gần 190.000 lượt, tăng 38,9%. Công suất phòng trung bình toàn thành phố đạt trên 70%, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Riêng đêm thi thứ ba, lượng khách lưu trú đạt gần 115.000 lượt, công suất phòng lên tới 75%, tiếp tục khẳng định sức hút của DIFF với du khách trong và ngoài nước.

Đức "ký họa” lên bầu trời, Ma Cao (Trung Quốc) kể Tây Du Ký bằng pháo hoa

Lần đầu tiên góp mặt tại DIFF, đội Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG của Đức mang đến màn trình diễn mang tên "Pyrographics" - đúng như tên gọi, biến bầu trời Đà Nẵng thành một “bức tranh lửa” được vẽ bằng pháo hoa.

Đức biến bầu trời sông Hàn thành một “bức tranh lửa” khổng lồ bằng sự chuẩn bị chính xác, mạnh mẽ mang đậm tư duy trình diễn hiện đại.

Là đội tuyển có lịch sử hơn 150 năm, đại diện nước Đức phát huy thế mạnh về cấu trúc, độ chính xác và khả năng đồng bộ tuyệt đối giữa âm nhạc với từng hiệu ứng pháo hoa. Những chùm pháo liễu vàng, vương miện kim tuyến, cọ bạc, pháo tách sao nhiều tầng... liên tục nối tiếp nhau, tạo nên những lớp ánh sáng có chiều sâu và giàu tính tạo hình.

Đặc biệt, các hiệu ứng được lập trình bám sát từng nhịp nhạc, khiến toàn bộ màn trình diễn giống như một tác phẩm đồ họa chuyển động khổng lồ trên bầu trời sông Hàn.

Âm nhạc cũng là điểm nhấn đặc biệt của đội Đức. Những bản rock, electronic và nhạc phim giàu cảm xúc liên tục đẩy không khí lên cao trào, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn hiện đại, mạnh mẽ và đầy năng lượng.

Trong khi đó, Apple Pyrotechnics Co., Ltd của Ma Cao (Trung Quốc) lại lựa chọn cách kể chuyện giàu chất điện ảnh với màn trình diễn "Celestial Journey to the West" (Tây Du Thiên Giới).

Đội Ma Cao (Trung Quốc) lựa chọn tái hiện thế giới thần thoại "Tây Du Ký" đầy quen thuộc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Việt.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, đội Ma Cao (Trung Quốc) dẫn dắt khán giả bước vào hành trình thần thoại thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc điện tử cùng những hiệu ứng pháo hoa mặt nước - thế mạnh đã làm nên tên tuổi của đội trên đấu trường quốc tế.

Những bản nhạc quen thuộc sẽ lần lượt tái hiện những phân cảnh nổi tiếng của tác phẩm. Xen kẽ là các hiệu ứng pháo hình quạt, pháo chuyển màu, thác sáng và những chùm pháo vàng rủ phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên không gian huyền ảo như bước ra từ thế giới thần tiên.

“Tôi rất bất ngờ khi được xem pháo hoa lấy cảm hứng từ Tây Du Ký, bộ phim gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người Việt. Cả hai đội tuyển đều rất xuất sắc, pháo hoa mãn mãn, âm nhạc đã tai, thật tuyệt vời", anh Nguyễn Minh Quân, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Nếu đội Đức chinh phục khán giả bằng sự chuẩn xác, mạnh mẽ và tư duy trình diễn hiện đại, thì Ma Cao (Trung Quốc) lại đặt cảm xúc và trí tưởng tượng lên hàng đầu. Chính sự đối lập ấy khiến cuộc so tài của đêm "Sáng tạo" được đánh giá là một trong những màn đối đầu khó dự đoán nhất DIFF 2026.

Màn đối đầu kịch tính và khó dự đoán tại đêm "Sáng tạo" mang đến cho khán giả những hiệu ứng mãn nhãn và đầy cảm xúc.

Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - thành viên Ban Giám khảo DIFF 2026 nhận định: "Tôi đã theo dõi DIFF nhiều năm nay và nhận thấy cuộc thi ngày càng sáng tạo hơn.

Năm nay có rất nhiều điểm mới. Những đội từng tham gia đều vượt qua chính mình, còn các đội lần đầu góp mặt cũng mang đến rất nhiều nét độc đáo cho sân chơi. Qua từng năm, các đội ngày càng sáng tạo hơn ở sự mới lạ, độc đáo và cách kể câu chuyện của mình. Mỗi đội đều có những điểm nhấn riêng, khiến các chủ đề trở nên rất phong phú."

Đại tiệc nghệ thuật truyền cảm hứng sáng tạo

Không chỉ có pháo hoa, đêm thi thứ tư còn là đại nhạc hội đầy năng lượng trên sân khấu DIFF.

Mở màn chương trình là các tiết mục do Muộii, Hoàng Long, nhóm thiếu nhi Búp Sen Vàng cùng hàng trăm nghệ sĩ và vũ công thể hiện. Những giai điệu trẻ trung, hiện đại kết hợp cùng vũ đạo sôi động mang đến hình ảnh một Đà Nẵng năng động, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

Sự xuất hiện của Muộii và Hoàng Long mang đến làn gió trẻ trung, khuấy động không khí đêm đại nhạc hội DIFF 2026.

Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của (S)TRONG Trọng Hiếu – nam ca sĩ Việt – Đức, gương mặt tiêu biểu cho sự giao thoa giữa hai nền văn hóa.

Với bản hit “Kho báu”, Trọng Hiếu mang đến nguồn năng lượng trẻ trung qua bản phối hiện đại, còn ca khúc ballad tiếng Đức “Ich Vermisse Dich So Sehr” như lời chào gửi tới đại diện nước Đức và khán giả quốc tế, đồng thời kể câu chuyện về những ước mơ, tình yêu và nỗi nhớ của tuổi trẻ.

(S)TRONG Trọng Hiếu "đốt cháy" sân khấu DIFF với những vũ điệu sôi động và năng lượng giao thoa văn hóa đầy bùng nổ.

Sau ba đêm thi thành công, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là lễ hội pháo hoa hàng đầu khu vực và điểm hẹn mùa hè của châu Á, xứng đáng với danh hiệu Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh do Travel + Leisure bình chọn.

Với sự đồng hành của Sun Group, DIFF không chỉ mang đến những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp thế giới mà còn trở thành không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo, nơi mỗi đêm thi là một câu chuyện riêng được kể bằng âm nhạc, công nghệ và ánh sáng.

Góp phần tạo nên thành công của DIFF 2026 còn có các nhà tài trợ lớn như Vietnam Airlines và Bizman Media (nhà tài trợ Kim cương), Chicilon Media (bảo trợ truyền thông), cùng nhiều đối tác uy tín khác như Pacific Airlines, Hai Tran Media & Airs Group và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).