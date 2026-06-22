EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực phụ tải tăng cao

(VTC News) -

Theo EVNNPC, tháng 5/2026 ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải cao nhất từ đầu năm. Các đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày cuối tháng 5 khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tăng mạnh, với công suất phụ tải cực đại tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân đều tăng cao, tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý vận hành hệ thống điện.

Nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh sửa chữa bảo dưỡng hệ thống lưới điện.

Trước áp lực phụ tải gia tăng, EVNNPC đã chủ động xây dựng các phương án cung ứng điện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành, ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và nhân lực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Chỉnh trang, vệ sinh, xử lý khiếm khuyết trên đường dây.

Tháng 5/2026, điện thương phẩm đạt 10,34 tỷ kWh, tăng 13,57% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm đạt 45,49 tỷ kWh, tăng 12,54% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được EVNNPC đẩy mạnh. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,62%, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ điện.

Thực hiện chủ trương phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống lưới điện.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn Tổng công ty có 6.416 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 298,5 MW. Riêng trong tháng 5, có 2.376 khách hàng lắp đặt mới với tổng công suất hơn 94 MW, vượt kế hoạch đề ra.

Đối với chương trình điện mặt trời mái nhà tại các đơn vị trực thuộc, đến hết tháng 5/2026 đã có 11/16 dự án hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành tại 102 vị trí với tổng công suất hơn 4,1 MWp. Các công trình không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo mà còn hỗ trợ giảm áp lực phụ tải trong các tháng cao điểm mùa hè.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các công trình lưới điện trọng điểm nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện cho các địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao.

Sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra, giám sát hệ thống điện.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Tổng công ty đã khởi công 18 dự án, đóng điện 20 dự án lưới điện 110kV, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng trên địa bàn.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa quy trình quản lý, vận hành và dịch vụ khách hàng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng.

Trong tháng 6/2026, EVNNPC sẽ tổ chức đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hiệu quả công tác quản trị sau một năm triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại các đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Dự báo trong các tháng cao điểm mùa hè năm 2026, đặc biệt từ tháng 6 đến tháng 8, phụ tải điện miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. EVNNPC xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục; đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Để góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong các tháng cao điểm mùa hè, EVNNPC khuyến nghị khách hàng, các cơ quan công sở và các cơ sở sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tắt các thiết bị điện không cần thiết; tăng cường sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 hằng ngày (từ thứ Hai đến thứ Bảy).

Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

EVNNPC cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của khách hàng trong việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Với sự chủ động trong công tác quản lý vận hành, đầu tư phát triển hệ thống điện và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, EVNNPC quyết tâm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn miền Bắc.