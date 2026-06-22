Pickleball tưởng nhẹ nhàng, vì sao vẫn có thể gây đột quỵ, đột tử?

Ngày 21/6, Công an phường Vũng Tàu, TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong sân pickleball trên địa bàn.

Theo hình ảnh được camera an ninh tại sân pickleball ghi lại, vào khoảng 16h chiều 21/6, khi người này đang chơi cùng những người bạn trên sân thì bất ngờ khuỵu xuống, nằm ngửa và bất tỉnh trên sân, nghi bị đột quỵ. Những người đang chơi cùng nhanh chóng tiếp cận, thông báo cho đơn vị y tế gần nhất.

Dù lực lượng y tế nhanh chóng có mặt sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng người này không qua khỏi. Bước đầu xác định, nạn nhân là ông H.H (sinh năm 1975, trú phường Vũng Tàu) đã tử vong.

Người đàn ông bất tỉnh trên sân pickleball và tử vong sau đó. (Ảnh cắt từ clip)

Yếu tố nguy cơ đột tử, đột quỵ khi đánh pickleball

Từ sự việc này cho thấy mặc dù chơi thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện sức bền, giảm nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch, nhưng nếu không tuân thủ đúng phương pháp luyện tập, những hoạt động thể thao đột ngột hoặc cường độ quá cao có thể gây căng thẳng cho tim và hệ tuần hoàn.

Cụ thể, những người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, hoặc những người trên 50 tuổi cần đặc biệt chú ý khi tham gia các môn thể thao yêu cầu yêu cầu thể lực.

Ở cái nhìn đầu tiên, pickleball có vẻ là môn thể thao nhẹ nhàng khi sân nhỏ hơn sân tennis, bóng nhẹ và quãng di chuyển ngắn. Nhiều bạn trẻ coi đây là môn giải trí nhẹ, còn người trung niên xem là lựa chọn an toàn hơn đá bóng, tennis, chạy bộ đường dài.

Thực tế, khi vào trận, cả người trẻ lẫn người lớn tuổi đều phải chạy lao lên, lùi xuống, đổi hướng liên tục, xử lý bóng nhanh trong không gian hẹp. Nhịp tim tăng nhanh và giữ ở mức gắng sức trung bình đến cao trong phần lớn thời gian chơi.

So với đi bộ nhanh hay đạp xe nhẹ, pickleball đặt gánh nặng lớn hơn lên tim vì kiểu vận động bùng nổ ngắt quãng khi đang đứng yên phải bật chạy, đổi hướng, bật nhảy. Tim và mạch máu liên tục phải thích nghi với sự thay đổi nhịp tim, huyết áp.

Với người hoàn toàn khỏe mạnh, đây là cách rèn sức bền tốt. Nhưng với người có bệnh tim tiềm ẩn, hoặc người trẻ ít vận động, tăng cân, hút thuốc, uống nhiều cà phê, thức khuya, đây có thể là “bài test gắng sức” bất đắc dĩ, làm lộ ra những điểm yếu của trái tim.

Bệnh cạnh đó, tại Việt Nam, nhiều sân đặt ngoài trời, thời tiết nóng ẩm, dễ mất nước và muối. Người chơi, nhất là người trẻ thường chỉ mang theo chai nước lọc, ít quan tâm bù điện giải. Khi cơ thể thiếu kali, natri, magiê, cơ bắp dễ chuột rút, tim cũng dễ rối loạn nhịp hơn, đặc biệt trong những pha gắng sức cuối trận.

Làm sao để cả người trẻ lẫn trung niên chơi pickleball an toàn?

Để chơi pickleball an toàn, người chơi cần thay đổi cách tiếp cận, từ “chơi cho vui” sang “chơi có trách nhiệm với sức khỏe”. Người dân không nên bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực khi vận động, chóng mặt, ngất hoặc đánh trống ngực bất thường.

Nếu một người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, việc kiểm tra tim mạch là cần thiết trước khi tham gia thể thao cường độ cao. Đồng thời, mọi người nên xây dựng nền tảng thể lực bằng các bài tập cơ bản thay vì chơi quá sức ngay từ đầu.

Với người trung niên và lớn tuổi, tầm soát tim mạch định kỳ là yếu tố quan trọng. Kiểm tra huyết áp, điện tâm đồ, mỡ máu và đường huyết giúp phát hiện sớm nguy cơ. Người đã có bệnh nền cần tuân thủ điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ về mức độ vận động phù hợp.

Trong quá trình chơi, cần khởi động kỹ 10-15 phút, bù nước đầy đủ và tránh thi đấu khi cơ thể mệt, thiếu ngủ hoặc vừa sử dụng rượu bia.

Quan trọng nhất, người chơi cần lắng nghe cơ thể. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, chóng mặt hoặc vã mồ hôi lạnh, họ cần dừng ngay và nghỉ ngơi. Nếu triệu chứng không cải thiện, người chơi nên đi khám sớm.

Pickleball có thể mang lại rất nhiều điều tốt đẹp, giúp bạn bớt stress, giảm cân, ngủ ngon hơn, sống năng động hơn. Để tận hưởng trọn vẹn những lợi ích đó, người trẻ cần bớt chủ quan, người trung niên cần bớt “chơi cố”, còn cộng đồng cần thêm một chút chuẩn bị cho an toàn tim mạch.