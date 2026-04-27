Bác sĩ kể lại giây phút cứu người đàn ông ngưng tim trên sân pickleball

Bác sỹ sơ cứu cho người đàn ông ngưng tim trên sân pickleball. (Nguồn: MXH)

Khoảng 17h40 ngày 25/4, khi chuẩn bị đến bệnh viện để làm việc, BSCKI Lê Quang Huy, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, nghe tiếng hô hoán có người bất tỉnh tại sân pickleball đối diện nhà nên lập tức chạy sang.

Tại hiện trường, người đàn ông ngoài 50 tuổi đã mất ý thức, tím tái toàn thân, sùi bọt mép, mạch khó bắt, thở yếu và ngắt quãng. Nhận định nạn nhân ngưng tuần hoàn, bác sĩ Huy nhanh chóng khai thông đường thở rồi tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực.

Sau khoảng 5 phút ép tim liên tục, người bệnh xuất hiện nhịp tim trở lại, mạch rõ dần và bắt đầu hồi phục ý thức. Ít phút sau, lực lượng cấp cứu 115 có mặt, chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Đến ngày 26/4, sức khỏe người đàn ông ổn định và được xuất viện.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bác sĩ Huy cho biết, khi tiếp cận bệnh nhân, ông nhận thấy nạn nhân bất tỉnh hoàn toàn, không đáp ứng khi gọi hỏi hay kích thích, chỉ còn thở ngáp, tăng tiết đờm dãi. Đây là những dấu hiệu điển hình của ngưng tuần hoàn cần can thiệp ngay lập tức.

“Tôi lập tức hồi sức tim phổi theo trình tự ABC gồm khai thông đường thở, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn. Tôi dùng khăn sạch lấy đờm dãi để mở đường thở, sau đó ép tim ngoài lồng ngực”, bác sĩ kể.

Theo ông, thời khắc căng thẳng nhất là khi ép tim liên tục nhưng người bệnh chưa có phản ứng rõ ràng, bởi mỗi phút trôi qua nguy cơ tổn thương não càng tăng. Tuy nhiên, việc tuân thủ đúng nhịp ép, độ sâu và hạn chế gián đoạn giúp ông giữ được bình tĩnh.

“Tôi biết mình đang làm điều tốt nhất có thể cho bệnh nhân trong lúc chờ xe cấp cứu đến”, bác sĩ Huy nói.

Từ thực tế cấp cứu ngoài cộng đồng, bác sĩ cho rằng nhiều người vẫn mắc sai lầm khi gặp người đột ngột bất tỉnh như chần chừ vì sợ làm sai, không kiểm tra thở và mạch đúng cách, lay gọi quá lâu, ấn nhân trung, gọi cấp cứu muộn hoặc ép tim sai kỹ thuật.

“Những sai lầm này làm mất thời gian quý giá, trong khi đó là yếu tố quyết định khả năng sống còn của bệnh nhân”, ông nói.

Bác sĩ Huy nhấn mạnh CPR là kỹ năng bất kỳ ai cũng nên biết, không chỉ nhân viên y tế. Trong các ca ngưng tim ngoài bệnh viện, người có mặt đầu tiên tại hiện trường chính là mắt xích sống còn.

“Nếu được ép tim đúng cách ngay từ những phút đầu, cơ hội sống của bệnh nhân sẽ tăng đáng kể. Học CPR không quá phức tạp nhưng có thể cứu được một mạng người”, ông chia sẻ.

BS CKI Lê Quang Huy hiện đang công tác tại Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, đánh giá đây là trường hợp điển hình cho thấy vai trò quyết định của sơ cứu ban đầu. Theo ông, trong cấp cứu ngưng tuần hoàn, từng phút đều vô cùng quan trọng. Nếu người bệnh được hồi sinh tim phổi đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường, khả năng cứu sống sẽ cao hơn rất nhiều.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết đơn vị thường xuyên tập huấn kỹ năng này cho nhân viên y tế, đồng thời mong muốn lan tỏa các kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu ra cộng đồng để ứng phó với những tình huống khẩn cấp tương tự.

Theo các bác sĩ, bất kỳ môn thể thao nào cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe nếu tập luyện đúng cách, đồng thời đều tiềm ẩn nguy cơ chấn thương hoặc sự cố y khoa nếu vận động quá sức.

Việc một số trường hợp gặp tai nạn khi chơi pickleball gần đây thu hút sự chú ý chủ yếu do môn thể thao này đang phát triển nhanh và được nhiều người tham gia.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên vì lo ngại mà né tránh vận động, bởi điều quan trọng là lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với thể trạng, khởi động kỹ trước khi chơi và tăng cường độ một cách từ từ.

Người trung niên, cao tuổi hoặc có sẵn bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường cần ưu tiên vận động nhẹ nhàng, theo dõi sức khỏe sát sao và nên khám định kỳ trước khi tham gia các môn thể thao có cường độ cao.