Đóng một phần Công viên Lê Thị Riêng để chuẩn bị khai quật tìm hài cốt liệt sĩ

Anh Nguyễn Tuấn Hùng (ngụ phường Hòa Hưng) cho biết, gia đình thường đưa con đến khu vực hồ nước và quảng trường của Công viên Lê Thị Riêng vào cuối tuần. Tuy nhiên, do một số khu vực đã được dựng rào chắn nên lần này gia đình anh chuyển sang Công viên Thỏ Trắng. "Người dân ai cũng ủng hộ và mong rằng công tác phục vụ tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ ở công viên được thuận lợi nhất", anh Hùng nói.