Đóng một phần Công viên Lê Thị Riêng để chuẩn bị khai quật tìm hài cốt liệt sĩ

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) - trước đây là Nghĩa địa Đô Thành (Nghĩa trang Chí Hoà - Chợ Quán), một số khu vực bên trong công viên được dựng rào chắn, hạn chế người dân tiếp cận.
Các vị trí được khoanh vùng nằm phía trước Nhà truyền thống, khu vực phía sau cầu Thê Húc và khu vực gần cà phê Sân Chim.
Lối vào các khu vực trên đều được rào chắn.
Theo Trung tâm Cung ứng và Dịch vụ công phường Hòa Hưng, việc dựng rào chắn được thực hiện theo kế hoạch phục vụ công tác khảo sát, thăm dò và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM.
Ông Đông, bảo vệ Công viên Lê Thị Riêng cho biết, việc hạn chế người dân tiếp cận chỉ áp dụng trong phạm vi khảo sát. Các tuyến đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, nhà sách, điểm thể dục thể thao và nhiều không gian sinh hoạt công cộng khác vẫn mở cửa phục vụ người dân.
3 vị trí tại Công viên Lê Thị Riêng được Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM khảo sát bằng radar xuyên đất và phương pháp điện trở, ghi nhận nhiều vị trí dị thường dưới lòng đất. Các dấu hiệu này có thể liên quan đến khu mộ tập thể của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trong đó, vị trí đầu tiên hiện là nhà Bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968
Hai vị trí còn lại là vườn bạch đàn, với khu vực có một số quán cà phê bên trong.
Do một phần diện tích công viên tạm đóng, khi có người dân tìm đến, bảo vệ sẽ hướng dẫn vào những khu vực được phép.
Ngoài điểm câu cá giải trí, phần lớn người dân chọn qua Công viên Thỏ Trắng (thường mở cửa buổi tối, nằm trong Công viên Lê Thị Riêng) để vui chơi, thể dục thể thao.
Một gia đình chuyển sang khu vực Công viên Thỏ Trắng, cùng đánh cầu lông vào cuối tuần.
Anh Nguyễn Tuấn Hùng (ngụ phường Hòa Hưng) cho biết, gia đình thường đưa con đến khu vực hồ nước và quảng trường của Công viên Lê Thị Riêng vào cuối tuần. Tuy nhiên, do một số khu vực đã được dựng rào chắn nên lần này gia đình anh chuyển sang Công viên Thỏ Trắng. "Người dân ai cũng ủng hộ và mong rằng công tác phục vụ tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ ở công viên được thuận lợi nhất", anh Hùng nói.
Công viên Thỏ Trắng vì vậy đông đúc hơn so với thường ngày.
Trước đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lễ động thổ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng dự kiến diễn ra vào sáng 30/6. Công tác tìm kiếm sẽ được triển khai tại 3 khu vực với tổng diện tích khoảng 2.500m2. Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ sau khi quy tập sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM vào cuối tháng 9.