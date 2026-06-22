Vì sao hôm nay miền Bắc hạ nhiệt, nắng nóng thu hẹp?

(VTC News) -

Hôm nay (22/6), các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây hơn, nắng nóng xu hướng giảm bớt, chỉ còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

"Rãnh áp thấp gây mưa ở vùng núi phía Bắc trong những ngày qua, đến đêm qua và sáng nay dịch chuyển xuống phía Nam. Các tỉnh Bắc Bộ trong hôm nay trời nhiều mây hơn, cường độ nắng vì thế cũng suy giảm đi đáng kể, vùng nóng thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở vùng phía nam đồng bằng Bắc Bộ. Ngưỡng nhiệt cũng không quá cao, dao động trong khoảng 35-36°C", cơ quan khí tượng lý giải nguyên nhân miền Bắc giảm nhiệt.

Hôm nay nắng nóng thu hẹp ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Sang ngày mai (23/6), rãnh áp thấp này dịch ngược trở lại lên phía Bắc, nắng nóng Bắc Bộ sẽ lại xuất hiện trên diện rộng.

Theo đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Đồng bằng Bắc Bộ và từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Trong đó đỉnh điểm nắng nóng sẽ rơi vào khoảng 24/6 với mức nhiệt ở Bắc Bộ phổ biến 36-39°C, có nơi trên 39°C.

Từ 25/6, rãnh áp thấp này lại lại dịch trở lại xuống Bắc Bộ gây mưa và làm giảm nóng ở Bắc Bộ. Đến ngày 26/6, nắng nóng cơ bản chấm dứt hoàn toàn ở khu vực này.

Trong đó, ngày 26-27/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay, Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 39°C.

TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Dự báo sang ngày 26/6, nắng nóng ở miền Trung xu hướng giảm cường độ nhưng tình trạng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng và nhiều khả năng đợt nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến hết tháng 6.

Dự báo từ đêm 23/6 đến ngày 1/7, các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.