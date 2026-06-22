Giá cà phê hôm nay 22/6/2026: Tiếp tục tăng trong tuần này?

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 22/6/2026

Sáng 22/6/2026 (giờ Việt Nam), các sàn giao dịch cà phê thế giới gồm London (Anh) và New York (Mỹ) chưa mở cửa, phiên giao dịch đầu tuần sẽ bắt đầu vào chiều nay theo giờ Việt Nam.

Trong tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,3% (46 USD/tấn), lên mức 3.640 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 5,8% (197 USD/tấn), đạt 3.592 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn New York cũng tăng tới 7% (17,9 US cent/pound) trong tuần trước, đạt 275,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,7% (14,4 US cent/pound), ở mức 267,8 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh trong tuần trước. (Ảnh: Getty Image)

Nhận định giá cà phê

Theo công ty tư vấn nông nghiệp Safras & Mercado, tính đến ngày 17/6, hoạt động thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027 của Brazil hoàn thành trên 39% diện tích gieo trồng, thấp hơn mức 43% của cùng kỳ năm ngoái và chậm hơn mức trung bình 40% của 5 năm gần đây.

Với cà phê Arabica, tỷ lệ thu hoạch đạt 29%, thấp hơn mức 34% của cùng kỳ năm ngoái và dưới mức trung bình 30% của 5 năm qua.

Theo Reuters, mưa lớn trái mùa ở các bang sản xuất chính như Minas Gerais đã làm gián đoạn hoạt động đồng ruộng, trong khi một số vùng khác cũng phải đối mặt với tình trạng chín không đều của trái cây và thiếu hụt lao động.

Những lo ngại hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây hại cho vụ cà phê của Brazil năm tới đang hỗ trợ giá cà phê. Công ty thương mại cà phê Commercial cho biết hiện tượng thời tiết El Niño có thể làm trì hoãn lượng mưa ở Brazil vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, thời điểm cây ra hoa, gây thiệt hại cho vụ cà phê năm 2026/27 của Brazil.

Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) ước tính khoảng 67% khả năng xảy ra hiện tượng “Siêu El Niño” trong năm nay, có thể là hiện tượng mạnh nhất từng được ghi nhận.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng xác nhận hình thái thời tiết El Niño đã hình thành trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Điều này có thế gây lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ vào cuối năm nay, gây cản trở sản xuất cà phê ở châu Á và Nam Mỹ.